Chung kết AFC Asian Cup 2026 Sức ép của 'vua châu Á' Iran trước hiện tượng Indonesia 07/02/2026 06:39

Trận bán kết thắng "đại gia" Nhật Bản nghẹt thở kéo dài tới hiệp phụ tại Indonesia Arena buộc giới chuyên môn châu Á phải nhìn Indonesia bằng con mắt khác. Ở trận bán kết còn lại, Iran đánh bại Iraq với tỷ số 4-2, tiếp tục hành trình quen thuộc của một “đế chế” futsal lâu đời.

Trận chung kết Futsal châu Á 2026 giữa Indonesia và Iran sẽ diễn ra lúc 19 giờ, ngày 7-2, giữa đội bóng giàu truyền thống với 13 lần vô địch, một bên là hiện tượng mới của châu lục đang khao khát phá vỡ lịch sử.

Chủ nhà Indonesia khó bị đánh bại trên “chảo lửa”

Điều đáng chú ý là sau thất bại trước Indonesia ở bán kết, HLV Kensuke Takahashi của Nhật Bản lại tỏ ra rất lạc quan về khả năng tiến xa của đội bóng áo đỏ trắng. Ông khẳng định Indonesia đủ sức tạo nên một trận chung kết cân bằng trước Iran, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử futsal châu Á với 13 chức vô địch.

Đội tuyển Indonesia chơi rất hưng phấn trên sân nhà luôn chật kín 10.000 khán giả. Ảnh: TAFC.

Theo chiến lược gia người Nhật Kensuke, yếu tố khán giả và tinh thần thi đấu sẽ là vũ khí quan trọng giúp Indonesia tự tin bước vào trận đấu lớn nhất giải: “Indonesia có lượng người hâm mộ rất đông đảo. Khi được tiếp thêm năng lượng từ khán đài, họ có thể chơi vượt ngưỡng khả năng. Tôi tin trận chung kết sẽ rất cân bằng”.

Việc giành quyền vào chung kết Futsal châu Á 2026 đã trở thành cột mốc chưa từng có trong lịch sử futsal Indonesia. Trước đây, thành tích tốt nhất của họ chỉ dừng lại ở vòng tứ kết. Lần đầu tiên họ qua mặt Việt Nam 3-2 để vào bán kết rồi đánh bại cả Nhật Bản, và giờ đây góp mặt ở trận đấu cuối cùng, Indonesia đang viết lại vị thế của mình trên bản đồ futsal châu Á.

Cơ hội Indonesia làm nên lịch sử với chức vô địch đầu tiên vẫn đang ở phía trước, dù thử thách mang tên Iran là vô cùng lớn. Đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng ở ba trong bốn kỳ AFC Futsal Cup gần nhất, sở hữu bề dày thành tích và kinh nghiệm vượt trội.

Iran là đương kim vô địch châu Á với hành trình vào chung kết mùa này thuyết phục. Ảnh: TAFC.

Tuy nhiên, hành trình của Indonesia tại giải đấu năm nay cho thấy họ không đến chung kết chỉ để học hỏi. Chiến thắng trước Nhật Bản, một thế lực khác của châu lục, đã cho thấy khả năng tạo bất ngờ của đội chủ nhà, đặc biệt khi đá trên “chảo lửa” Indonesia Arena.

Áp lực của nhà đương kim vô địch Iran

Về phía đội khách, HLV Vahid Shamsaee thừa nhận đá chung kết trên sân Indonesia Arena là một thử thách lớn. Chiến thắng Iraq 4-2 ở bán kết giúp Iran tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu thứ 14, nhưng đối đầu với Indonesia trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà là kịch bản không dễ dàng.

Shamsaee, người từng nâng cao chiếc cúp AFC Futsal với cả tư cách cầu thủ lẫn HLV, đánh giá rất cao động lực thi đấu của Indonesia: “Tôi tin trận đấu sẽ hấp dẫn vì hai lý do. Người hâm mộ Indonesia rất cuồng nhiệt và đội chủ nhà đang lần đầu vào chung kết nên động lực của họ là cực lớn”. Nhà cầm quân 50 tuổi của Iran cũng nhấn mạnh futsal luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ, với mọi dự đoán trên giấy tờ đều có thể bị đảo ngược khi bóng lăn.

HLV Souto và đồng nghiệp Vahid Shamsaee quyết chiến. Ảnh: TAFC.

Phía bên kia, HLV Hector Souto của Indonesia lại nhìn trận chung kết với một góc độ rất khác. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, đội bóng của ông không chịu bất kỳ áp lực nào, bởi họ đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Ngược lại, Iran mới là đội phải đối mặt với sức ép lớn nhất khi bước vào trận đấu mang tính quyết định.

“Nếu một đội đã chơi 105 trận ở AFC Futsal và chỉ thua bốn lần, thì rõ ràng áp lực thuộc về họ”, HLV Souto chia sẻ. Ông cho rằng thất bại trước Indonesia là điều rất khó chấp nhận với Iran, đội bóng số một châu Á trong nhiều năm qua. Trong khi đó, Indonesia bước vào chung kết với tâm thế của kẻ chinh phục, sẵn sàng tận hưởng khoảnh khắc lịch sử.

Chủ nhà Indonesia lần lượt thắng Việt Nam 3-2 ở tứ kết và qua mặt Nhật Bản 5-3 tại bán kết. Ảnh: TAFC.

HLV Souto cũng dành nhiều lời khen cho bầu không khí tại Indonesia Arena. Ông thừa nhận bản thân bị choáng ngợp trước khán đài chật kín người và so sánh trải nghiệm này với các giải đấu lớn như Euro hay Copa America. Theo ông, ngay cả khi vì lý do an ninh số lượng khán giả bị giới hạn ở mức 10.000 người, không khí tại đây vẫn vượt xa nhiều sân vận động quốc tế khác.

“Đây là một trong những sự kiện lớn nhất tôi từng chứng kiến trong thời gian làm việc tại AFC. Ở nhiều giải đấu lớn, khán đài còn trống khá nhiều ghế, trong khi tại đây gần như không còn chỗ ngồi”, HLV Souto hào hứng. Ông tin rằng sự cổ vũ cuồng nhiệt sẽ tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ Indonesia để viết lại lịch sử Futsal châu Á.