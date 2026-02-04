Tuyển Việt Nam ăn tết vội vã rồi săn vé dự World Cup 2027 04/02/2026 16:58

(PLO)-Tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút cho mục tiêu lớn nhất là chiếc vé dự World Cup.

Tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn tăng tốc để chuẩn bị săn tấm vé World Cup nữ 2027. Toàn đội chỉ được phép về nhà ăn tết vài ngày rồi tập trung trở lại.

Tuyển nữ Việt Nam hiện nay đang tăng tốc tập luyện để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2026 (từ ngày 1 đến 16-3) tại Úc. Đó cũng là vòng loại World Cup 2027 tại Brazil mà châu Á có 6 suất và hai nửa suất dự vòng Play off.

Những ngày này, thầy trò HLV Mai Đức Chung miệt mài mỗi ngày 2 buổi tập nhằm quyết tâm đưa tuyển Việt Nam đến kỳ World Cup thứ nhì liên tiếp. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Xét trên bình diện châu lục và trình độ thực tế, nữ Việt Nam đủ khả năng chiếm ngôi nhì bảng sau Nhật Bản, dù Ấn Độ và Đài Loan cũng đang tiến bộ nhanh và đầu tư mạnh để tranh vé World Cup 2027. VCK Asian Cup 2026 có 3 bảng đấu, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì cùng xét 2 đội thứ 3 trong 3 bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, nữ Việt Nam nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng B là Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Cả hai “bà chị” này đều vượt đẳng cấp tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung hầu như không có cơ hội đánh bại Trung Quốc hay Triều Tiên.

Trong khi đó, ở bảng A, nữ Philippines không thể tranh tốp 2 của bảng cùng Úc đẳng cấp thế giới và á quân Asian Cup Hàn Quốc rất mạnh... nên cũng chỉ tranh 1 trong 2 suất thứ ba có thành tích tốt vào tứ kết.

Bích Thùy vẫn là trụ cột của tuyển nữ Việt Nam, Thùy đã ghi bàn duy nhất trận giao hữu Việt Nam - Uzbekistan ngày 30-1. Ảnh: CTP

Nếu Philippines có vé vớt vào tứ kết thì sẽ gặp “bà kẹ” Nhật Bản... cũng chẳng có cơ hội thắng. Và như thế, nhiều khả năng hai đại diện Đông Nam Á sẽ vắng bóng ở bán kết (4 đội bán kết có vé đi World Cup 2027). Tuyển Việt Nam và Philippines sẽ tranh 2 vé còn lại đi World Cup dành cho 4 đội thua tứ kết, gọi là vòng Play off. Đây chính là cánh cửa, là chặng đường quan trọng nhất để hai đại diện Đông Nam Á lấy hai vé dự World Cup 2027.

Dù xác định tranh vòng Play off để kiếm vé đi World Cup 2027, Việt Nam và Philippines lại rất sáng cửa. Tuy nhiên trong nhóm đá Play off này cũng sẽ xuất hiện một đội mạnh vì châu Á có “5 bà chị” là Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc. Nhóm “5 bà chị” này bị kẹt lại “1 bà chị” khi vào bán kết. Đó chính là kịch tính của vòng Play off.

Săn vé dự World Cup thì chẳng có con đường nhung lụa nào cả, chẳng có cuộc đi dạo nào cả. Có thể Việt Nam, Philippines và “1 bà chị” châu Á tranh hai suất đi World Cup ở vòng Play off.

Nhìn 3 bảng đấu và nhánh đấu nhất là tứ kết, Việt Nam lẫn Philippines sẽ gặp "cạ cứng" khó đánh bại.

Hai đội thua vòng Play off vẫn chưa tắt hẳn cơ hội mà tiếp tục được đi dự vòng Play off liên khu vực. Song vòng đấu này là rất thách thức khi chạm trán với những đội châu Âu, châu Mỹ, châu Phi.

Sau trận giao hữu thắng Uzbekistan 1-0 hôm 30-1 tại Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiếp tục tập nặng (2 buổi/ngày). Ngay sau tết Nguyên đán, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến sang Thẩm Quyến (Trung Quốc) tập huấn rồi sang Úc chinh phục tấm vé World Cup 2027.

+ Lịch thi đấu bảng C của tuyển nữ Việt Nam (tại Perth, Úc):

Ngày 4-3: Nhật Bản - Đài Loan (12 giờ), Việt Nam - Ấn Độ (18 giờ).

Ngày 7-3: Việt Nam - Đài Loan (12 giờ), Nhật Bản - Ấn Độ (18 giờ).

Ngày 10-3 cùng đá 16 giờ: Ấn Độ - Đài Loan, Nhật Bản - Việt Nam.