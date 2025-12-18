Báo Thái Lan: ‘Cả sân ngỡ ngàng vì tuyển nữ Việt Nam bị từ chối bàn thắng’ 18/12/2025 11:51

Sau trận chung kết SEA Games 33 môn bóng đá nữ đầy tranh cãi vào đêm 17-12, tờ Thairath (Thái Lan) giật tít trong bài viết của mình, “Cả sân vận động đều ngỡ ngàng khi tuyển nữ Việt Nam bị từ chối một bàn thắng không việt vị, qua đó đánh mất cơ hội giành HCV SEA Games 2025”.

Tờ Thairath tiếp tục bình luận, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đầy kịch tính khi Việt Nam bị từ chối một bàn thắng dù không việt vị, cuối cùng để thua Philippines và vuột mất HCV. Trong trận chung kết, Philippines đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 6-5 trên chấm phạt đền sau khi hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu chính thức, qua đó giành được tấm HCV bóng đá nữ SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Việt Nam giành HCB”.

Thairath đã bình luận về tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu, “Tuy nhiên, một khoảnh khắc kịch tính đã xảy ra trong hiệp một, ở phút thứ 30, khi Việt Nam tạt bóng vào khu vực cấm địa và có một pha đánh đầu (Bích Thùy) đã đưa bóng vào lưới. Nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, mặc dù đoạn video chiếu lại cho thấy rõ ràng đó không phải là việt vị.

Tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng cướp mất bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy. ẢNH: THAIRATH

Đúng như dự đoán, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng bất mãn, đăng tải nhiều bình luận trên mạng xã hội. Họ chỉ trích trọng tài biên căng cờ báo việt vị, người mà một số người nhầm tưởng là người Thái Lan nhưng thực chất là người Lào, và thậm chí còn chỉ trích nặng nề chủ nhà Thái Lan”.

Có thể thấy rõ, đây là sai sót nặng nề không thể chấp nhận của tổ trọng tài. Và người chịu trách nhiệm chính không ai khác là tổ trọng tài điều hành trận đấu, trong đó có trọng tài chính và 2 trọng tài biên đến từ 3 quốc gia khác nhau, một điều vô cùng hiếm thấy trong công tác phân công trọng tài. Thông thường thì tổ trọng tài có ít nhất 2 người đến cùng 1 quốc gia để có thể trao đổi trên sân thuận lợi hơn.