Đau đớn 'cái chết bất ngờ' trên chấm 11m của tuyển Việt Nam 17/12/2025 22:56

(PLO)- Tuyển Việt Nam thật khó nuốt trôi sự thất bại đắng cay trong trận chung kết với đối thủ Philippines trên chấm luân lưu may rủi, sau khi bị trọng tài "cướp" bàn thắng.

Tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vô địch SEA Games sau loạt luân lưu thứ sáu trước đối thủ Philippines.

Các cô gái Việt Nam đã mất ngôi hậu đêm 17-12 theo cách rất đau đớn. Trong giờ thi đấu chính thức, Bích Thùy ghi bàn hợp lệ thì lại bị trợ lý trọng tài cướp mất bàn thắng như một tuyệt phẩm.

Các học trò HLV Mai Đức Chung đã chiến đấu rất quả cảm suốt 90 phút. Sang hai hiệp phụ cũng không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội bước vào loạt luân lưu với 5 loạt sút đầu tiên, cả 10 cầu thủ hai đội thực hiện tốt.

Đến loạt sút của “cái chết bất ngờ”, phía Philippines tiếp tục thắng nhưng Trần Thị Thu của Việt Nam đá quá hiền, thủ môn Olivia McDaniel đã đoán đúng hướng và ôm gọn quả bóng.



Tuyển Việt Nam đã thể hiện một trận đấu hay. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuyển nữ Việt Nam mất ngôi hậu sau loạt luân thua 5-6, sau 120 phút mệt mỏi, khi thể lực của tuyển Philippines dồi dào hơn.

Như vậy, tuyển Philippines lần đầu lịch sử vào chung kết và cũng lần đầu lên ngôi vô địch bằng một dàn cầu thủ toàn mang hai dòng máu, với nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Mỹ.

Họ cũng đá 11m rất điêu luyện với 6 cú sút hoàn hảo, dù việc chọn cách đá này có tính mạo hiểm cao.

Việc tổ trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy là "vết nhơ" của trận chung kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung đã đưa học trò tiếp cận một lối chơi sòng phẳng. Từ ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái Việt Nam ăn miếng trả miếng nhanh và mạnh để tạo sự cân bằng. Cách phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam khiến tuyển Philippines không còn quá tỏ ra ưu thế như trận vòng bảng. Việt Nam còn lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống có thể ăn bàn.

Rồi đến phút 29, Vạn Sự có cú chuyền bóng vào trung lộ, Bích Thùy thoát xuống cực đẹp tung người đánh đầu đưa bóng vào lưới, nhưng trợ lý 1 Chanthavong Phutsavan phất cờ báo việt vị. Việt Nam bị “cướp” bàn thắng.

Một trận đấu hay của tuyển Việt Nam dù rất nhiều tuyển thủ bị ức chế nhất là ở hiệp 1 với những quyết định có phần thiên vị về Philippines của nữ trọng tài Rebecca Anne Durcau. Rồi đỉnh điểm là sai lầm của trợ lý 1.

Thủ môn McDaniel là người hùng của bóng đá nữ Philippines ở lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một trận tái đấu mà nếu như tổ trọng tài làm việc tốt hơn thì có thể phần thắng nghiêng về Việt Nam chỉ trong 90 phút. Cuối cùng tuyển Việt Nam đã phải thua sau loạt luân lưu.

Một cái thua, một vụ mất ngôi “hậu” rất đau cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở trận tranh HCĐ, chủ nhà Thái Lan đã đánh bại Indonesia 2-0.