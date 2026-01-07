Ông Trump nhắn đảng Cộng hòa: ‘Nếu thua bầu cử giữa kỳ, tôi sẽ bị luận tội’ 07/01/2026 05:59

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đảng Cộng hòa phải thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu không ông sẽ bị đảng Dân chủ luận tội.

Ngày 6-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ rằng nếu đảng không giành được đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, ông sẽ bị luận tội, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng ta phải thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vì nếu không thắng, họ sẽ tìm ra lý do để luận tội tôi. Tôi sẽ bị luận tội” - ông Trump nói tại một cuộc họp kín của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hạ viện có thể luận tội tổng thống và các quan chức Mỹ vì hành vi sai trái, bao gồm “tội phản quốc, hối lộ hoặc các tội ác và hành vi sai trái nghiêm trọng khác”.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, tất cả 435 ghế Hạ viện và 33 ghế Thượng viện sẽ được bầu lại.

Với nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu trì trệ và hành động quân sự gần đây của Mỹ tại Venezuela vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, đảng Dân chủ có thể tận dụng sự bất mãn này để giành lại quyền kiểm soát quốc hội.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội của đảng Cộng hòa.

“Chúng ta sẽ làm nên lịch sử và phá vỡ kỷ lục với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà chúng ta sẽ giành được” - ông Trump nói.

Dù vậy, Tổng thống Trump bày tỏ sự khó hiểu về lý do tại sao đảng Cộng hòa lại không nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.

“Tôi ước gì các bạn có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra với suy nghĩ của người dân, bởi vì chúng ta có chính sách đúng đắn. Họ [đảng Dân chủ] thì có chính sách tồi tệ” - ông Trump nói thêm.

Trong năm qua, một số đảng viên Dân chủ đã kêu gọi luận tội Tổng thống Trump vì những cáo buộc sai phạm, chỉ ra các sự kiện như các cuộc tấn công quân sự vào Iran hồi tháng 6 mà không thông qua quốc hội Mỹ. Nhưng với việc đảng Dân chủ chiếm thiểu số tại Hạ viện, không có đề xuất luận tội nào được thông qua.

Ông Trump đã bị Hạ viện Mỹ luận tội hai lần trong nhiệm kỳ đầu tiên. Lần đầu tiên là vào năm 2019, khi ông Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực vì bị cho là đã sử dụng viện trợ của Mỹ cho Ukraine như một đòn bẩy để gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky điều tra con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là ông Hunter Biden.

Lần luận tội thứ hai diễn ra vào năm 2021, sau khi những người ủng hộ ông Trump tấn công Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6-1-2021.

Thượng viện Mỹ đã tuyên bố trắng án cho ông Trump cả hai lần.