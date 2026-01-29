VKS đề nghị mức án đối với 29 bị cáo vụ mang hung khí đi đánh người ở Cần Thơ 29/01/2026 14:06

(PLO)- Đại diện VKSND khu vực 2 – Cần Thơ đề nghị mức án với 29 bị cáo mang nhiều hung khí đi đánh người, trong đó người đầu vụ bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù.

Ngày 29-1, TAND khu vực 2 – Cần Thơ tiếp tục xét xử đối với 29 bị cáo bị truy tố về hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo này đã rủ nhau trong đêm chuẩn bị nhiều loại hung khí đi tìm người để đánh nhau.

Các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, đại diện VKSND khu vực 2 – Cần Thơ đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đó, 28 bị cáo bị đề nghị tuyên bố phạm hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; một bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích.

Cụ thể, nhóm phạm hai tội danh, VKS đề nghị phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù; Trần Văn Luân từ 12-13 năm tù; Hồ Minh Thoại từ 11-12 năm tù

Nguyễn Hoàng Đầy và Huỳnh Phúc cùng bị đề nghị từ 10 năm 6 tháng đến 11 năm 6 tháng tù; Phạm Lê Quốc Đạt, Nguyễn Nhựt Anh, Trần Ngọc Hải cùng mức đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

Nguyễn Văn Vàng từ 8 năm 6 tháng đến 10 năm tù; Nguyễn Đoàn Quốc Anh từ 8 năm đến 9năm 6 tháng tù; Nguyễn Tiểu Cần từ 7 năm 6 tháng đến 9 năm tù; Nguyễn Đức Duy từ 7-8 năm tù.

Nguyễn Tuấn Khanh, Trương Tấn Kha cùng bị đề nghị từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù.

Video: Phiên tòa xét xử 29 bị cáo ngày 29-1.

Các bị cáo Phạm Minh Trí, Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Khang Nhỉ cùng bị đề nghị từ 6-7 năm tù. Nguyễn Văn Định từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Lung Sơn Đức Tuấn, Nguyễn Thế Lực, Đào Hoàng Hiếu, Lê Văn Khiêm, Ngô Hoài Phong, Trương Hồng Vinh cùng mức đề nghị từ 5-6 năm tù. Nguyễn Quốc Thắng từ 4-5 năm tù.

Lưu Hoàng Thiên Vũ, Đặng Minh Thuần cùng mức đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Lương Nguyễn Nghi bị đề nghị hình phạt từ 9 -12 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Sau phần tranh luận, tòa tuyên bố vào nghị án và sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 2-2.