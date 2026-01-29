VKS đề nghị mức án đối với 29 bị cáo vụ mang hung khí đi đánh người ở Cần Thơ

Ngày 29-1, TAND khu vực 2 – Cần Thơ tiếp tục xét xử đối với 29 bị cáo bị truy tố về hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo này đã rủ nhau trong đêm chuẩn bị nhiều loại hung khí đi tìm người để đánh nhau.
Tại tòa, đại diện VKSND khu vực 2 – Cần Thơ đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Theo đó, 28 bị cáo bị đề nghị tuyên bố phạm hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; một bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích.
Cụ thể, nhóm phạm hai tội danh, VKS đề nghị phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù; Trần Văn Luân từ 12-13 năm tù; Hồ Minh Thoại từ 11-12 năm tù
Nguyễn Hoàng Đầy và Huỳnh Phúc cùng bị đề nghị từ 10 năm 6 tháng đến 11 năm 6 tháng tù; Phạm Lê Quốc Đạt, Nguyễn Nhựt Anh, Trần Ngọc Hải cùng mức đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.
Nguyễn Văn Vàng từ 8 năm 6 tháng đến 10 năm tù; Nguyễn Đoàn Quốc Anh từ 8 năm đến 9năm 6 tháng tù; Nguyễn Tiểu Cần từ 7 năm 6 tháng đến 9 năm tù; Nguyễn Đức Duy từ 7-8 năm tù.
Nguyễn Tuấn Khanh, Trương Tấn Kha cùng bị đề nghị từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo Phạm Minh Trí, Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Khang Nhỉ cùng bị đề nghị từ 6-7 năm tù. Nguyễn Văn Định từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo Lung Sơn Đức Tuấn, Nguyễn Thế Lực, Đào Hoàng Hiếu, Lê Văn Khiêm, Ngô Hoài Phong, Trương Hồng Vinh cùng mức đề nghị từ 5-6 năm tù. Nguyễn Quốc Thắng từ 4-5 năm tù.
Lưu Hoàng Thiên Vũ, Đặng Minh Thuần cùng mức đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.
Riêng bị cáo Lương Nguyễn Nghi bị đề nghị hình phạt từ 9 -12 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.
Sau phần tranh luận, tòa tuyên bố vào nghị án và sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 2-2.
Người rủ đánh nhau không bị xử lý hình sự
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 30-11-2024, Nguyễn Hoàng Vũ (tên thường gọi Tam Mao) cùng với ba người đi dự sinh nhật một người bạn.
Tại đây nhóm Vũ gặp nhóm Đặng Văn Hoàng. Khi Vũ đến thì Hoàng nhận ra Vũ là người có mâu thuẫn với bạn của Hoàng trước đó. Khoảng 20 giờ thì nhóm Vũ đi về và ra quán cà phê ngồi…
Sau đó, Hoàng nhắn tin hẹn 22 giờ gặp ở cầu Vàm Nhon tỉnh lộ 922 mới để đánh nhau thì Vũ đồng ý. Vũ gọi cho bạn bè rủ đi đánh tiếp mình và một số người lại gọi thêm người nên nhóm Vũ có 29 người.
Nhóm Vũ mang nhiều loại hung khí, đi thành đoàn vào đường tỉnh lộ 923, Lộ Vòng Cung thuộc khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn (cũ) TP Cần Thơ để tìm nhóm của Hoàng đánh nhau.
Hoàng rủ 5 bạn đi đánh nhau với nhóm Vũ nhưng không ai đồng ý nên cả nhóm Hoàng kéo nhau đi nhậu gần khu vực cổng Trường trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn (cũ), TP Cần Thơ.
Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, nhóm của Vũ đi ngang qua thì một người nhìn thấy có nhóm đang ngồi trước cổng trường nên hỏi Vũ có phải nhóm đó không. Vũ nhìn thấy Hoàng và xác nhận là đúng và la “nó kìa”.
Sau đó, nhóm Vũ mang hung khí xông vào đánh nhau với nhóm Hoàng đến khi Hoàng bỏ chạy thì nhóm Vũ về. Hậu quả làm 6 người bị thương tích từ 1% đến 33%.
Cáo trạng đánh giá, Hoàng tuy có nhắn tin rủ Vũ đánh nhau nhưng không rủ được ai và không chuẩn bị hung khí, không đến điểm hẹn đánh nhau nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.