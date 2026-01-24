Cần Thơ kiến nghị cụ thể hoá cơ chế kiểm soát chất lượng hành nghề trong đấu giá tài sản 24/01/2026 12:19

(PLO)- Cần Thơ kiến nghị Quốc hội bổ sung, cụ thể hóa các quy định về điều kiện hành nghề, quản lý và sử dụng đội ngũ đấu giá viên...

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ có 13 tổ chức đấu giá tài sản (trong đó có 1 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 12 công ty hợp danh), 21 Chi nhánh và 4 Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đấu giá tài sản; 40 đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản.

Từ ngày 1-1-2017 đến ngày 31-12-2021 các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tổ chức 7.191 cuộc, đấu giá thành 4.736 cuộc (tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 373 cuộc, tài sản đấu giá khác 4.301 cuộc).

Tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được 71 tỉ đồng. Số tiền nộp ngân sách (thuế) 7 tỉ đồng.

Có 15 vụ người trúng đấu giá bỏ cọc, không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá.

Cũng theo báo cáo, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức đấu giá tài sản, với tổng số tiền là 85 triệu đồng, chưa có trường hợp nào hủy kết quả đấu giá tài sản. Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền.

Báo cáo đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất, trong đó, UBND TP Cần Thơ kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024) theo hướng hoàn thiện các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan quản lý tài sản và tổ chức đấu giá tài sản, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, tránh chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, bổ sung, cụ thể hóa các quy định về điều kiện hành nghề, quản lý và sử dụng đội ngũ đấu giá viên, cơ chế kiểm soát chất lượng hoạt động hành nghề và xử lý vi phạm.

Cùng với đó hoàn thiện khung pháp lý về đấu giá tài sản bằng hình thức trực tuyến, nhất là đối với đấu giá tài sản công và đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lớn, phức tạp, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, an toàn và khả thi.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, chế tài xử lý vi phạm theo hướng tăng tính răn đe, khắc phục các bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.