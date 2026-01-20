Cần Thơ: Học sinh được chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là môn thi thứ ba trong tuyển sinh lớp 10 20/01/2026 13:35

(PLO)-Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thông báo môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là ngoại ngữ, học sinh được chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa có thông báo môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2026 – 2027, gửi UBND các xã, phường và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Học sinh xem danh sách thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Cần Thơ.

Theo đó, Sở GD&ĐT thông báo môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên (đối với các môn chung) năm học 2026 - 2027 trên địa bàn TP là Ngoại ngữ. Thí sinh được chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp để dự thi.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường về môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2026 - 2027 trên địa bàn TP như trên.

Đồng thời chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng cho học sinh các môn thi (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp) trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2026 - 2027 để đáp ứng tốt yêu cầu của kỳ thi.

Sở này lưu ý nội dung ôn tập; cấu trúc, định dạng đề thi; hình thức làm bài của các môn thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2026 - 2027 sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể bằng văn bản riêng.