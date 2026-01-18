Tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027: Cần Thơ sẽ vừa thi tuyển vừa xét tuyển 18/01/2026 11:24

(PLO)- Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Thị Huyền cho biết, Sở đang lấy ý kiến các cơ sở giáo dục phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng vừa thi tuyển vừa xét tuyển.

Mới đây, thông tin tại cuộc họp Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ UBND TP Cần Thơ tổng kết công tác năm 2025, bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết TP hiện còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên các cấp học.

Vừa qua, ngành chủ yếu điều tiết từ giáo viên thừa sang trường thiếu và phân công giáo viên dạy liên trường nếu còn thiếu tiết chuẩn.

Bà Trần Thị Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Năm 2026, dựa trên đề án vị trí việc làm của ngành giáo dục đã được phê duyệt, ngành sẽ tham mưu để tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến THPT.

Cũng theo bà Huyền, từ ngày 1-7-2025, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giáo dục thường xuyên (GDTX) trực thuộc Sở GD&ĐT. Sở đã tham mưu xong phương án sáp nhập và hoàn tất sáp nhập 30 trung tâm GDNN, GDTX còn 14 trung tâm GDNN, GDTX và kiện toàn bộ máy của 14 trung tâm này.

Từ ngày 1-7-2026, Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, các trung tâm tiếp tục làm thêm một khâu nữa là chuyển chức năng từ trung tâm GDNN, GDTX qua trung học nghề, như vậy sẽ đồng bộ với các trường nghề trên địa bàn của từng xã, phường.

Phương án này Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn và ngành sẽ tiếp tục tham mưu với các cơ quan để hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, sắp xếp bộ máy của các đơn vị khi văn bản luật và dưới luật có hướng dẫn thêm.

Ngoài ra, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng thông tin, năm 2026-2027, ngành sẽ tham mưu thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng Đề án đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 theo Đề án của Thủ tướng đã phê duyệt.

Đồng thời, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sớm hơn so với những năm trước, diễn ra vào ngày 11 và 12-6-2026. Cùng đó là xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp trình UBND phê duyệt.

“Với phương án tuyển sinh lớp 10, ngành đang lấy ý kiến các cơ sở giáo dục theo hướng vừa thi tuyển vừa xét tuyển. Trong đó, xét tuyển ở những vùng ven và vùng khó khăn; thi tuyển ở trường chuyên và các trường nội trú, trường điểm” – bà Huyền thông tin.