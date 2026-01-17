Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý muốn dùng tên Hậu Giang, Sóc Trăng thì Cần Thơ vẫn thực hiện 17/01/2026 16:58

(PLO)- Theo Giám đốc Sở KH&CN TP Cần Thơ, nếu có dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý muốn dùng tên Hậu Giang, Sóc Trăng thì địa phương này vẫn triển khai đăng ký dựa trên quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến vấn đề thay đổi địa chỉ của người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ, tác giả, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ cho biết, sau sáp nhập, hiện TP Cần Thơ có các chỉ dẫn địa lý được cấp bằng bảo hộ, gồm Hành tím Vĩnh Châu, Artemia Vĩnh Châu, Khóm Cầu Đúc.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN TP Cần Thơ phát biểu tại một cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, UBND TP giao Sở KH&CN quản lý, thực hiện thủ tục sửa đổi hai giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Hành tím Vĩnh Châu” và “Artemia Vĩnh Châu”.

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường quản lý, thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Khóm Cầu Đúc Hậu Giang”.

Hiện các đơn vị được giao thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký các chỉ dẫn địa lý “Hành tím Vĩnh Châu”, “Artemia Vĩnh Châu” và “Khóm Cầu Đúc Hậu Giang” theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Dự kiến hoàn thành việc sửa đổi trong quý I-2026.

Ông Ngô Anh Tín cho rằng chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ phải đáp ứng quy định tại các Điều 79, 81, 82 và 83 Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo ông Tín, trong thời gian tới, nếu TP Cần Thơ có dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm muốn dùng tên Hậu Giang, Sóc Trăng hay tên của đơn vị hành chính cấp huyện nhưng nay không còn tồn tại thì vẫn triển khai đăng ký dựa trên quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm đó có chất lượng, đặc tính của sản phẩm chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực đó quyết định và có căn cứ khoa học, lịch sử, thực tiễn chứng minh danh tiếng, chất lượng gắn với điều kiện tự nhiên – xã hội của địa bàn Hậu Giang, Sóc Trăng cũ.

Để tháo gỡ nút thắt pháp lý từ địa danh hành chính khi địa danh không còn tồn tại đối với việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, về mặt quản lý Nhà nước, Sở KH&CN sẽ kiến nghị Cục Sở hữu trí tuệ nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng địa danh hành chính đã thay đổi trong đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Đồng thời, xem xét quy định cơ chế điều chỉnh, cập nhật thông tin về khu vực địa lý trong trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, nhằm bảo đảm tính ổn định, kế thừa và hiệu quả trong quản lý, khai thác và phát triển đối với các chỉ dẫn địa lý có danh tiếng và uy tín, được người tiêu dùng biết đến rộng rãi.

Cũng theo ông Ngô Anh Tín, hoạt động sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Việc phát triển các chỉ dẫn địa lý góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.