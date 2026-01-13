Lâm Đồng thông tin về dừng bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận 13/01/2026 12:30

(PLO)- Giám đốc Sở Khoa học- Công nghệ Lâm Đồng thông tin với PLO về việc dừng bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận vì địa danh không còn.

Ngày 13-1, ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, có cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM liên quan thông tin dừng bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận vì địa danh không còn mà PLO đã phản ảnh.

Mô hình thanh long Bình Thuận khổng lồ tại thủ phủ thanh long Hàm Thuận Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Theo ông Công, việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm của Bình Thuận là mong muốn của địa phương và các doanh nghiệp sản xuất tôm tại Bình Thuận, cụ thể là khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập, để khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm tôm của tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là sự thay đổi của Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng siết chặt các quy định về hồ sơ. Tờ khai mới đòi hỏi "bản mô tả tính chất đặc thù" cực kỳ khắt khe.

Trong khi đó, ngành tôm tại Bình Thuận cũ hiện đang phát triển rất đa dạng với nhiều sản phẩm chế biến sâu. Nếu cố gắng áp đặt tiêu chí bảo hộ theo quy định mới, phạm vi địa lý và danh mục sản phẩm được bảo hộ sẽ bị thu hẹp đáng kể, gây bất lợi cho doanh nghiệp hơn là các hình thức bảo hộ khác.

Tiến sĩ Trần Ngọc Dũng đang giới thiệu nước mắm tĩn Phan Thiết đã vào chuỗi đại siêu thị Costco Mỹ.

Một nhận định quan trọng là sự thay đổi địa giới hành chính. Việc tên gọi "Bình Thuận" cũ giờ đây trùng hoặc gây nhầm lẫn với đơn vị hành chính cấp phường sau sáp nhập tạo nên một lỗ hổng về mặt định vị.

Chỉ dẫn địa lý yêu cầu bản đồ khu vực địa lý phải chính xác tuyệt đối để xác định vùng hội đủ điều kiện tự nhiên tạo nên danh tiếng sản phẩm. Việc lỗi nhịp giữa tên gọi cũ và đơn vị hành chính mới là cơ sở pháp lý khiến dự án phải tạm dừng để xin ý kiến từ Cục Sở hữu trí tuệ, nhằm tìm kiếm một phương án khai sinh phù hợp hơn với thực tiễn.

Nước mắm Phan Thiết.

Đối với thông tin “dù là đặc sản tiềm năng, là niềm tự hào kinh tế địa phương nhưng khi đặt vào quy trình bảo hộ tài sản trí tuệ, con tôm Bình Thuận lại vấp phải bài toán nan giải: Đơn vị hành chính có tên "Bình Thuận" đã thay đổi sau khi sáp nhập…Và hôm nay là con tôm, ngày mai có thể là thanh long, nước mắm...’ mà PLO đã nêu, theo Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, nước mắm và thanh long vẫn đang được chỉ dẫn địa lý và bảo hộ bình thường.

Các nội dung nêu trên đã được UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định tại quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 17-11-2025. Tại phụ lục I kèm theo quyết định, “chỉ dẫn địa lý Bình Thuận cho sản phẩm thanh long” và “chỉ dẫn địa lý Phan Thiết cho sản phẩm nước mắm” tiếp tục được ghi nhận, giao đơn vị quản lý theo đúng phạm vi bảo hộ đã được Cục Sở hữu trí tuệ xác lập. Việc điều chỉnh địa giới hành chính không làm chấm dứt hay mất hiệu lực bảo hộ đối với các chỉ dẫn địa lý nêu trên. …

Thanh long Bình Thuận và nước mắm Phan Thiết đã được đóng dấu bảo hộ.

Như vậy, dừng lại không có nghĩa là khai tử, mà là một bước lùi cần thiết để tìm kiếm một 'bộ giáp' pháp lý vừa vặn hơn cho tôm Bình Thuận. Trong cuộc chơi chỉ dẫn địa lý, sự chính xác về địa danh, tính đặc thù của sản phẩm không chỉ là thủ tục, mà là linh hồn quyết định giá trị thương hiệu trên trường quốc tế và thanh long, nước mắm những "di sản" đã được đóng dấu bảo hộ vẫn đang kiêu hãnh dưới cái tên Phan Thiết và Bình Thuận.