Cần Thơ: Nhiều nhân sự vừa được bổ nhiệm, chỉ định 13/01/2026 18:27

(PLO)- Ông Đỗ Thanh Thảo và ông Nguyễn Văn Thành giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Huỳnh Hoàng Mến giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Chiều 13-1, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng các cán bộ vừa nhận quyết định chỉ định, bổ nhiệm. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó , Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đỗ Thanh Thảo và ông Nguyễn Văn Thành.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, quyền Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định (ngày 13-1-2026).

Phát biểu tại hội nghị, các cán bộ được nhận quyết định chỉ định, bổ nhiệm đã hứa sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành uỷ Lê Quang Tùng đánh giá cao nỗ lực và kết quả trong công tác của các cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm.

Bí thư Thành ủy mong các cán bộ vừa được chỉ định, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, năng lực, sở trường, nỗ lực, quyết tâm cùng cùng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của thành phố.