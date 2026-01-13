Thủ tướng yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại, phù hợp với điều kiện thu nhập 13/01/2026 15:19

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải kéo giảm giá nhà ở thương mại một cách hợp lý, nhất là nhà ở chung cư, phù hợp với điều kiện thu nhập và sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 13-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp (trực tuyến) lần thứ 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản (BĐS).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Gói tín dụng 145.000 tỉ mới giải ngân được 4%

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết công tác xây dựng thể chế chính sách đã làm rất tích cực, phù hợp, hiệu quả, mang tính hành động... Cụ thể, Chính phủ đã trình Quốc hội trong năm nay ban hành hơn 100 luật và nghị quyết, song song đó Chính phủ đã ban hành 377 nghị định và nhiều nghị quyết để cụ thể hóa các luật, nghị quyết của Quốc hội; ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến phát triển thị trường BĐS và nhà ở xã hội (NOXH).

Cũng theo Thủ tướng, với sự vào cuộc nghiêm túc khẩn trương của các bộ, ngành và các địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt trong ba tháng cuối năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển NOXH đã được cải thiện rất rõ nét. Đến nay, riêng NOXH đã hoàn thành 103% kế hoạch năm 2025. Thị trường BĐS cũng có tín hiệu tốt lên và đang đi vào quỹ đạo phát triển ổn định, lành mạnh, như trước đại dịch COVID-19 năm 2020. NOXH đến nay lũy kế đạt 169.143 căn hoàn thành và cơ bản bán hết.

Gói tín dụng cho vay ưu đãi 145.000 tỉ, giải ngân đến ngày 30-11-2025 được 6.228 tỉ, trong đó có 5.151 tỉ cho chủ đầu tư và 1.077 tỉ cho người mua nhà. Thủ tướng đánh giá con số giải ngân này còn khiêm tốn, mới giải ngân được khoảng hơn 4%, phải nghiên cứu kỹ lại.

Thủ tướng cho rằng việc này có chuyển biến nhưng chưa được như mong muốn, ít nhất phải được 20% thì chính sách mới đi vào thực tế vì việc ban hành chính sách gói tín dụng này hơn 2 năm rồi.

“Tôi nhắc đi nhắc lại, ban hành một chính sách mà không giải ngân được thì phải suy nghĩ ngay… Đưa ra một chính sách nhưng phải thuận lợi, phù hợp thực tế, khả thi, mang lại hiệu quả cho người dân, tránh bệnh hình thức, mục tiêu thì lớn, ý tưởng cao nhưng thực hiện không được thì chúng ta phải rút kinh nghiệm” – ông Phạm Minh Chính yêu cầu..

Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản họp phiên thứ 5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kéo giảm giá nhà ở thương mại một cách hợp lý

Chỉ đạo các công việc trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng đảm bảo ổn định chính trị xã hội và phát triển bền vững của đất nước; Mạnh dạn giao các dự án, các chương trình kế hoạch phát triển NOXH, nhà ở cho thuê cho các doanh nghiệp có uy tín, có đủ điều kiện để thực hiện…

Theo đó, mục tiêu là đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội, tiếp cận bình đẳng về nhà ở của Nhân dân; Thực hiện quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân, hoàn cảnh cụ thể của đất nước chúng ta và phù hợp quy luật thị trường.

Cùng đó là rà soát các thủ tục hành chính và cắt tất cả các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân. Các bộ, ngành và địa phương thực hiện các mục tiêu về NOXH, phát triển lành mạnh thị trường BĐS tại địa phương.

Đồng thời phải kéo giảm giá nhà ở thương mại một cách hợp lý, nhất là nhà ở chung cư, phù hợp với điều kiện thu nhập và sự phát triển chung của đất nước, nếu không lại đi vào tích trữ, đầu cơ, lướt sóng, làm ảnh hưởng sự phát triển chung.

Một mục tiêu nữa là phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, ngân hàng phải có chính sách quản lý rủi ro về tín dụng BĐS, làm cho thị trường lành mạnh…

Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan. Trong đó, Bộ Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Trung tâm giao dịch BĐS và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, trong tháng 1-2026 này.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định 357 về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

“Gọi nôm na là thẻ căn cước cho nhà ở, mỗi căn nhà, mảnh đất đều có định danh về pháp lý, tình trạng thuế… Tinh thần dữ liệu phải đảm bảo đúng đủ, sạch sống, thống nhất dùng chung, kết nối đồng bộ liên thông, khai thác hiệu quả” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Tài chính đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện các chính sách về NOXH, nhà ở cho thuê và có hướng dẫn để thực hiện; nghiên cứu kỹ các chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ thổi giá BĐS, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh…

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối chia sẻ đồng bộ với dữ liệu về đất đai, nhà ở, ngân hàng và các cơ cơ sở dữ liệu có liên quan để phục vụ cho việc xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách NOXH, nhất là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động; chỉ đạo các cơ quan điều tra xử lý kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản , thao túng hồ sơ mua NOXH, thao túng thị trường…