Sở GD&ĐT TP.HCM điều động, bổ nhiệm loạt hiệu trưởng trường THPT

Ngày 5-2, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại loạt cán bộ quản lý các trường THPT tại cả ba khu vực.
Theo đó, ông Nguyễn Trí Thành, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở GD&ĐT, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực 2).
Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, được điều động làm Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (khu vực 1).
Ông Ngô Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên (khu vực 1).
Bà Cù Thị Như Ý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (khu vực 3), được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (khu vực 3).
Bà Lê Phương Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên (khu vực 1).
Ông Huỳnh Văn Thành, giáo viên Trường THPT Cần Thạnh, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh (khu vực 1).
Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, giáo viên Trường THPT Hiệp Bình, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình (khu vực 1).
Ông Phạm Hoàng Nam Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6, được bổ nhiệm lại làm Phó Hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6 (khu vực 1).
Đây là lần thứ 5 sau khi sáp nhập, Sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cho các đơn vị trực thuộc.