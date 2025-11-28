Sở GD&ĐT TP.HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý 28/11/2025 16:08

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý.

Ngày 28-11, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định điều động đối với bà Trần Xuân Phương.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các cán bộ quản lý. Ảnh: TP

Theo đó, bà Trần Xuân Phương, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM được điều động làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (KV3).

Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định bổ nhiệm lại đối với các ông bà sau:

Bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (KV1)

Bà Phạm Thị Minh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên (KV1)

Bà Lý Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (KV1)

Ông Ngô Huy Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phước Kiển (KV1)

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc (KV1)

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Ánh Dương Quận 12 (KV1)

Bà Nguyễn Ngọc Chúc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (KV2)

Ông Lê Văn Thúc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bửu (KV3)

Ông Phan Thế Tài, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoà Hội (KV3)

Ông Cái Hoàng Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc (KV3)

Ông Trần Hưng Khiêm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bà Rịa (KV3).

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với hai giáo viên. Cụ thể:

Ông Nguyễn Thế Khải, giáo viên Trường THPT Bình Chánh (KV1) được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Nguyễn Hải Đăng, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hoà được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Danh sách điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý của ngành giáo dục

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý với các trường THPT trực thuộc.