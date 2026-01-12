Thưởng theo Nghị định 73: Các trường xoay xở tìm nguồn hỗ trợ giáo viên hợp đồng 12/01/2026 11:11

(PLO)- Các cơ sở giáo dục tại TP.HCM đang xoay xở, cân đối từ nguồn thu hợp pháp để có kinh phí chi thưởng cho lao động hợp đồng theo Nghị định 73/2024 về chi khen thưởng áp dụng với đội ngũ giáo viên biên chế.

Năm ngoái, giáo viên lần đầu có thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ, hiệu lực từ tháng 7-2024. Trong đó, quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương của giáo viên, nhân viên biên chế.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nghị định 73 có đưa giáo viên diện hợp đồng 111 vào nhóm được thưởng. Tuy nhiên, hướng dẫn của Bộ Tài chính (Thông tư 62 năm 2024) yêu cầu các trường dựa vào số lượng và hệ số lương của giáo viên biên chế để xác định tiền thưởng lấy từ ngân sách. Còn thưởng với nhóm hợp đồng sẽ dùng "ngân sách được giao và các nguồn thu hợp pháp khác".

Hiệu trưởng một trường THCS tại phường Gò Vấp, TP.HCM cho biết đối tượng được thưởng chủ yếu là viên chức trong biên chế. Đối với người lao động làm việc hợp đồng theo Nghị định 111, chỉ những trường hợp được trả lương theo hệ số quy định tại Nghị định 204 mới thuộc diện chi trả. Vì thế, nhân viên hợp đồng không thuộc diện được hưởng chế độ khen thưởng theo Nghị định 73. Đây cũng là cách thực hiện thống nhất tại hầu hết các cơ sở giáo dục.

Liên quan đến việc hỗ trợ thêm cho lao động hợp đồng, vị này cho biết trước đây từng có hình thức kêu gọi chia sẻ thu nhập, song cách làm này phát sinh nhiều ý kiến trái chiều, gây áp lực và phiền phức cho công tác quản lý. Vì vậy, những năm gần đây, trường không còn thực hiện việc vận động chia sẻ thu nhập.

Thay vào đó, ban giám hiệu sau khi họp đã lựa chọn giải pháp điều chỉnh, nâng lương theo từng năm trong khả năng cân đối nguồn thu hợp pháp của nhà trường, chủ yếu từ các khoản thu dịch vụ. Tuy nhiên, việc này cũng phải được tính toán thận trọng do số lượng lao động hợp đồng khá lớn, lên tới gần 20 người, chưa kể các hợp đồng ngắn hạn như nhân viên bếp, tạp vụ.

"Trong bối cảnh nguồn thu còn hạn chế, việc đảm bảo hài hòa quyền lợi cho các đối tượng trong nhà trường là bài toán không dễ đối với công tác quản lý" - vị này nói.

Đồng quan điểm, ông Phạm Ngọc Lưu, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thạnh, phường Long Phước chia sẻ theo quy định hiện hành, chế độ khen thưởng không áp dụng đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 111 nếu không hưởng lương theo hệ số.

Đối với hợp đồng lao động do trường ký kết, dù không thuộc diện chi trả khen thưởng theo Nghị định 73, nhà trường vẫn có các chính sách hỗ trợ riêng. Cụ thể, vào cuối năm, người lao động được xem xét hỗ trợ thu nhập như lương tháng 13, khen thưởng và các khoản chi bổ sung trên cơ sở tiết kiệm chi, sau khi được thông qua tại cuộc họp hội đồng trường và chốt quyết toán cuối năm.

Cô trò Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú, phường Phú Thọ Hoà trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Lưu Thanh Tòng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú, phường Phú Thọ Hòa cho hay trường đã ban hành quy chế chi tiêu, khen thưởng theo Nghị định 73 cụ thể và công khai trên trang thông tin điện tử để cán bộ, giáo viên dễ dàng tra cứu.

Việc xét thưởng được thực hiện theo kết quả đánh giá theo quý làm căn cứ xếp loại cuối năm. Việc chi trả được thực hiện theo năm tài chính và hoàn tất trước ngày 31-1 năm sau.

Đối tượng áp dụng chế độ thưởng theo Nghị định 73 là cán bộ, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Lao động hợp đồng không thuộc diện thụ hưởng theo quy định. Do đó, đơn vị vẫn linh hoạt hỗ trợ người lao động bằng hình thức vận động nội bộ hoặc chi từ các nguồn hợp pháp khác trên tinh thần chia sẻ, nhằm tạo sự đồng thuận và ổn định trong tập thể.

Về vấn đề này, một giáo viên, cho hay trường đã thống nhất góp mỗi người 200.000 đồng sau khi nhận thưởng theo Nghị định 73 để hỗ trợ cho nhân viên hợp đồng. Do đó, mỗi người cũng được nhận gần 3 triệu đồng.

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, cho biết năm nay tổng mức chi khen thưởng theo Nghị định 73 cao hơn năm ngoái do tính nguyên năm, nhưng khoản chi này chỉ áp dụng cho lực lượng biên chế, không bao gồm nhân viên, giáo viên hợp đồng.

Tiền khen thưởng được chi từ ngân sách nhà nước, không phải nguồn thu sự nghiệp, và phải tuân thủ quy chế, thông qua biểu quyết, xác định tỷ lệ rõ ràng.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, tiền khen thưởng được chi hai lần trong năm gồm 6 tháng đầu và 6 tháng cuối. Cụ thể, trong đợt chi 6 tháng đầu, giáo viên loại xuất sắc nhận khoảng 7 triệu, loại tốt nhận khoảng 6 triệu.

Để hỗ trợ nhân viên hợp đồng, trường trích từ nguồn thu bán trú để bồi dưỡng, đảm bảo mức sống tối thiểu. Ví dụ, tham gia công tác bán trú, cộng với lương cơ bản, nhân viên hợp đồng có thể đạt gần 10 triệu đồng/tháng.