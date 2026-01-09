Gần 100 tân thủ khoa tham quan công nghệ xử lý chất thải hiện đại ở Đa Phước 09/01/2026 08:50

(PLO)- Đây là lần đầu tiên các tân thủ khoa được trải nghiệm thực tế, trực quan công nghệ xử lý môi trường tại một trong những khu xử lý rác hiện đại bậc nhất của TP.HCM.

Chiều 7-1, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS) đã tiếp đón gần 100 tân thủ khoa tiêu biểu của nhiều trường đại học thuộc chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025 do báo Tiền Phong tổ chức đến giao lưu, tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành, xử lý chất thải.

BGĐ Công ty VWS, đại diện Báo Tiền Phong và các tân thủ khoa chụp hình lưu niệm tại buổi tham quan.

Từ công nghệ hiện đại đến xu hướng kinh tế tuần hoàn

VWS với vai trò là nhà tài trợ đồng hành hàng năm, gửi lời chúc mừng đến gần 100 tân thủ khoa xuất sắc được xét nhận học bổng chương trình Nâng bước thủ khoa 2025, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến khu xử lý rác của VWS. Theo đó, bãi rác Đa Phước hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại nhất cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Hiện mỗi ngày, Khu Liên hợp Đa Phước đang tiếp nhận và xử lý trung bình 4.000 – 4.500 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố, với công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày.

Ngoài quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống chống thấm nhiều tầng nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi ô nhiễm, VWS còn triển khai hệ sinh thái xử lý tuần hoàn như tái chế rác, xử lý nước rỉ rác, tận dụng khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện và áp dụng các giải pháp xử lý rác theo hướng tuần hoàn, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.

Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn bằng việc thu hồi khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp để phát điện. Nguồn năng lượng này hiện được sử dụng cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. “Chúng tôi đã ứng dụng hầu hết các công nghệ hiện đại nhất tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, với mục tiêu cao nhất là xử lý rác hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng” – đại diện lãnh đạo VWS cho biết.

Lá phổi xanh trong lòng khu xử lý rác

Tại buổi tham quan, các tân thủ khoa được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost… Với nhà máy xử lý nước công nghệ MBR có công suất 3.000m3/ngày đêm, các bạn trẻ đều ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ rác từ màu đen, sau khi xử lý trở nên trong vắt như nước lọc và được dùng để tưới cây, rửa xe, rửa đường phục vụ sinh hoạt tại Khu liên hợp.

Các tân thủ khoa còn đặc biệt được tham quan khu sinh thái xanh đầy sức sống như vườn cây xanh, vườn thú. Tại đây, rất nhiều loại cây được trồng và tưới tiêu từ nguồn đất, nước đã xử lý, còn khu vườn thú trải dài quanh khu liên hợp quy tụ nhiều động vật đáng yêu như hươu, nai, chim công… tạo nên không gian xanh mát, gần gũi và thân thiện, minh chứng cho sự hài hòa giữa xử lý môi trường và bảo tồn môi trường thiên nhiên mà VWS đang theo đuổi.

Các tân thủ khoa tham quan dây chuyền xử lý nước rỉ rác tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

SV Phạm Anh Thư (ngành Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Cần Thơ) cho biết, lần đầu tham quan bãi rác Đa Phước, cô ấn tượng với quy mô và công nghệ xử lý rác hiện đại. “Em bất ngờ khi biết một tấn rác có thể được nén và xử lý khoa học, giúp em hình dung rõ hơn giá trị của công nghệ trong bảo vệ môi trường”, Thư chia sẻ.

Với các tân thủ khoa, chuyến tham quan giúp nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường, bắt đầu từ những hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế xả rác bừa bãi, đồng thời lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng.

Công ty VWS thường xuyên đồng hành, tài trợ các chương trình xã hội, trong đó có học bổng Nâng bước thủ khoa do báo Tiền Phong sáng kiến. Doanh nghiệp cũng đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương, hỗ trợ y tế và xây nhà tình thương tại TP.HCM và nhiều địa phương.