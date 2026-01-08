Nữ thủ khoa Trường ĐH Phú Yên cất tiếng hát, cả hội trường nghẹn ngào 08/01/2026 12:24

(PLO)- Mặc dù mất cả cha lẫn mẹ từ thuở còn nhỏ, em Nguyễn Võ Nhật Thiện vẫn nỗ lực học tập, tự lo cho cuộc sống, trở thành một trong 120 sinh viên nhận học bổng thủ khoa năm nay.

Sáng 8-1, 120 sinh viên là tân thủ khoa trường, thủ khoa ngành và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các đại học, học viện trong cả nước được nhận học bổng của chương trình “Nâng bước thủ khoa” lần thứ 10 năm 2025.

Khán phòng lặng đi, nhiều người không cầm được nước mắt

Chương trình diễn ra cùng lúc tại hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn tổ chức. Mỗi thủ khoa được trao một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực.

Khoảnh khắc đầy xúc động của chương trình là phần trò chuyện với hai thủ khoa tại điểm cầu ở TP.HCM tổ chức tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Đó là em Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Phú Yên và em Phạm Quyết Thắng - sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp thuộc Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM).

Nhật Thiện và Quyết Thắng chia sẻ câu chuyện của mình tại chương trình.

Trong đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Võ Nhật Thiện khiến nhiều người rơi nước mắt. Nhật Thiện cho biết năm 5 tuổi, Thiện mồ côi cha. Đến 10 tuổi, mẹ em lâm bệnh nặng.

Hai mẹ con nương tựa nhau bằng gánh rau muống bán mỗi buổi sáng, vừa để lo thuốc thang, vừa để duy trì việc học cho con. Và rồi, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 12, mẹ em trút hơi thở cuối cùng. Tuổi thơ của Thiện khép lại trong những biến cố liên tiếp, nhưng cũng từ đó, em học cách tự đứng vững, vừa học tập vừa lao động, âm thầm nuôi dưỡng ước mơ của chính mình.

“Từ lúc bố mất, hai mẹ con em đi bán rau muống mỗi sáng. Mẹ lúc nào cũng nói với em: "Cứ ráng học đi con, cho dù thế nào cũng phải học". Đó là động lực lớn nhất để em tiếp tục, nếu không có lời động viên đó, có lẽ em đã bỏ học từ khi mẹ mất” - Thiện nghẹn ngào khiến cả hội trường lặng đi.

Không chỉ mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, những thử thách vẫn tiếp tục bủa vây cuộc sống của Thiện. Trận lũ lịch sử tháng 11-2025 tại Đắk Lắk đã làm căn nhà nhỏ nơi em từng sinh sống chìm sâu trong nước, cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản ít ỏi.

“Trận lũ vừa rồi ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của em, đặc biệt là công việc làm thêm. Hiện tại em đã ra riêng, tự đóng tiền trọ, sinh hoạt phí và tiền học. Nước lũ cuốn trôi hết đồ đạc, cả ảnh thờ của ba mẹ em” - Thiện vừa chia sẻ vừa khóc. Cả khán phòng lại lặng đi, nhiều người không cầm được nước mắt với hoàn cảnh trớ trêu của em.

Giữa những thiếu thốn chồng chất, giọng nghẹn đi vì xúc động nhưng em vẫn luôn nở nụ cười khiến nhiều người xúc động. Đó không phải là sự vô tư, mà là lựa chọn tích cực của một người trẻ đã quen đối diện với nỗi đau và học cách bước qua nó.

Ngay sau phần chia sẻ, Nhật Thiện và một nữ sinh viên khác cùng hòa giọng hát bài "Ước mơ của mẹ" để nhớ về người mẹ đã mất và cũng đã nuôi cho em động lực học tập đến hôm nay. Câu chuyện của em cùng bài hát do em và bạn bè thể hiện đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Nhật Thiện (bên phải) cùng bạn hát bài "Ước mơ của mẹ" đầy xúc động.

Nhiều người trong hội trường bật khóc khi nghe câu chuyện và tiếng hát của Nhật Thiện. Ảnh: ANH NHÀN

Còn với Quyết Thắng, em tâm sự may mắn được sinh ra trong một gia đình có cả ba và mẹ đều là giáo viên tiểu học. Tuy nhiên, về sau ba mẹ đã chia tay, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Đồng lương giáo viên không nhiều, mẹ Thắng phải vay vốn ngân hàng xây nhà mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai chị em học hành, sinh sống.

Lên lớp 7, 8 cũng là thời điểm đại dịch COVID-19 xảy ra càng khiến cuộc sống khó khăn, mẹ Thắng không còn đủ điều kiện lo cho chị học đại học.

“Thời điểm đó em nghĩ phải làm điều gì đó và may mắn ngôi trường cấp 2 đã tạo cho em những điều kiện học hỏi, vươn lên. Đến lớp 9, em bắt đầu dự án khoa học đầu tiên, làm tiền đề tham gia những sân chơi lớn hơn trên quãng đường học tập tiếp theo” - Quyết Thắng chia sẻ.

Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, Phạm Quyết Thắng vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh THPT.

Em Phạm Quyết Thắng chia sẻ hành trình vượt khó của mình.

70 thủ khoa, sinh viên học giỏi từ các vùng bão lũ

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, thông tin 10 năm qua, chương trình đã đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo ông, có những tân thủ khoa mồ côi cha mẹ, lớn lên trong các mái ấm, có em đến từ vùng sâu, vùng xa, gia đình nghèo khó, có em vừa học vừa lao động để tự nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng ở tất cả em đều có một điểm chung, đó là khát vọng vươn lên bằng con đường học vấn, bằng tri thức và bằng chính nghị lực của mình.

Ông bày tỏ tự hào khi khi thấy nhiều thủ khoa năm nào nay đã trưởng thành, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu… Có em quay trở lại đồng hành với chương trình, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia cho thế hệ sau.

Đặc biệt, theo nhà báo Phùng Công Sưởng, năm 2025 là năm mà nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và miền Trung vừa trải qua những đợt bão lũ khốc liệt, để lại không ít mất mát, đau thương và khó khăn cho người dân và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Vì vậy, chương trình lần này ưu tiên lựa chọn 70 thủ khoa, sinh viên học giỏi đến từ các vùng bão lũ, tiếp sức để các em không bị gián đoạn con đường học tập vì thiên tai.