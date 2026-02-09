Xây dựng TP.HCM thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc 09/02/2026 06:25

(PLO)- Năm 2026 được xác định là năm bản lề cho sự phát triển đô thị TP.HCM bền vững.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị, nhiều khu đất trống đã được đầu tư làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân dịp Tết.

Song song với sự thay đổi diện mạo mới, thời gian tới TP sẽ tiếp tục chỉnh trang với nhiều dự án, công trình thiết thực nâng cao chất lượng sống cho người dân. Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, xung quanh vấn đề trên.

Lắng nghe ý kiến người dân, chuyên gia

. Phóng viên: Chỉnh trang đô thị cuối năm đòi hỏi nguồn lực lớn và nhanh, vậy sở đã phối hợp gì với các đơn vị đẩy nhanh việc thực hiện công tác chỉnh trang này?

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM.

+ Ông Võ Hoàng Ngân: Đối với nội dung chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để đẩy nhanh việc thực hiện công tác chỉnh trang Sở QH-KT chủ yếu định hướng, thống nhất giải pháp không gian theo quy hoạch và phối hợp ý kiến về một số nguyên tắc tổ chức không gian (nguyên tắc bố trí cây xanh, lối đi, chiếu sáng, màu sắc, bảng thông tin…) nhằm giúp địa phương và các đơn vị triển khai hạn chế điều chỉnh nhiều lần đảm bảo đúng định hướng quản lý đô thị.

Quan trọng hơn, quá trình thực hiện chúng tôi luôn cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân, chuyên gia; coi đó là cơ sở để các cơ quan nhà nước và đơn vị tài trợ cùng điều chỉnh, hoàn thiện công trình ngày một tốt hơn. Có thể nói tinh thần cầu thị và phối hợp chặt chẽ chính là chìa khóa để công tác chỉnh trang đô thị dịp Tết năm nay đạt hiệu quả thiết thực, tạo đồng thuận xã hội và để lại hình ảnh tích cực về nỗ lực của chính quyền TP.

. Nhiều khu được chỉnh trang như chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa là hình ảnh rất quen thuộc. Vậy trong quá trình chỉnh trang các đơn vị thực hiện đã phối hợp gì với sở để vừa tạo điểm nhấn, giữ nét đặc trưng của những khu vực này?

+ Việc chỉnh trang đô thị dịp Tết luôn song hành hai mục tiêu: Làm đẹp cảnh quan phục vụ cộng đồng và gìn giữ bản sắc, di sản của TP. Đối với các khu vực như chợ Bến Thành hay Hồ Con Rùa là những điểm có giá trị nhận diện đô thị, gắn với ký ức và bản sắc của TP, Sở QH-KT đặc biệt thận trọng trong công tác tham mưu về thiết kế, màu sắc, nhằm đảm bảo sau chỉnh trang các công trình này vẫn giữ được giá trị văn hóa, lịch sử vốn có.

Diện mạo TP.HCM ngày một khang trang, hiện đại, chất lượng đời sống của nhân dân ngày một nâng cao. Ảnh: THUẬN VĂN

Chợ Bến Thành là di tích kiến trúc cấp TP, do đó mọi tác động như sơn mới màu mái, mặt ngoài công trình đều phải tuân thủ nguyên tắc giữ đúng màu sắc hiện hữu, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí gốc.

Còn với Hồ Con Rùa tuy chưa được xếp hạng di tích nhưng đây là không gian công cộng đã ăn sâu vào ký ức nhiều thế hệ người Sài Gòn nên việc chỉnh trang cũng cần hết sức thận trọng, tôn trọng giá trị lịch sử và cảm xúc cộng đồng. Sở QH-KT luôn quán triệt các nguyên tắc này khi phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án.

Ở góc độ chuyên môn, Sở QH-KT cũng đã mời các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc tham gia góp ý. Những ý kiến quý báu này giúp Sở QH-KT có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu phương án chỉnh trang tối ưu, vừa làm mới cảnh quan phục vụ người dân đón Tết, vừa bảo tồn được bản sắc riêng có của các công trình lịch sử.

Quan điểm của Sở QH-KT khi tham gia phối hợp chỉnh trang là tạo điểm nhấn theo mùa nhưng phải tôn trọng bản sắc kiến trúc, cảnh quan hiện hữu, tránh can thiệp nặng nề hoặc làm mất “hồn” của địa điểm.

Trong quá trình thực hiện, sở đã chủ động trao đổi với Sở Xây dựng (cơ quan được giao chủ trì triển khai thực hiện) các nội dung liên quan và cũng có một số đề nghị lựa chọn lại dải màu, độ tương phản và hình thức thể hiện theo hướng tiết chế, tránh tạo cảm giác phân mảng quá mạnh trong các góc nhìn chính và trục cảnh quan xung quanh đảm bảo nguyên tắc: Hài hòa tổng thể, giảm nhiễu thị giác, tôn trọng giá trị biểu tượng - lịch sử của khu vực chợ Bến Thành và khu vực Hồ Con Rùa.

Diện mạo đô thị ngày càng khang trang

. Ông có thể nói rõ thêm về định hướng quy hoạch trong thời gian tới của sở trong công tác chỉnh trang đô thị?

+ Trong thời gian tới, Sở QH-KT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ các chương trình chỉnh trang đô thị theo định hướng trên.

Chúng tôi cũng sẽ chủ động tiếp nhận ý kiến từ người dân, các nhà khoa học, kiến trúc sư và chuyên gia trong và ngoài nước để không ngừng hoàn thiện công tác quy hoạch, thiết kế đô thị.

Mỗi ý kiến đóng góp đều được trân trọng, xem đó là nguồn thông tin quý báu giúp cơ quan quản lý điều chỉnh chính sách và phương án kỹ thuật phù hợp hơn với thực tiễn.

Với sự chung sức của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của cộng đồng, chúng tôi tin tưởng rằng diện mạo đô thị TP.HCM sẽ ngày một khang trang, hiện đại hơn nhưng đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng và ngày càng nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Sở QH-KT cam kết sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò của mình trong quản lý phát triển đô thị, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc như mục tiêu mà lãnh đạo TP đã đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến của người dân, chuyên gia để công tác chỉnh trang đô thị ngày càng hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng chung của toàn xã hội.

