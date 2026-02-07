Học sinh TP.HCM gói bánh chưng, vẽ túi canvas gây quỹ lo Tết cho các bạn nghèo 07/02/2026 11:08

(PLO)- Để học sinh nào cũng có một cái Tết đủ đầy, nhiều trường học tại TP.HCM tổ chức bán đấu giá sản phẩm, cùng nhau gói bánh chưng để gây quỹ chăm lo cho học sinh khó khăn.

Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề. Những ngày này, tại các trường học nhộn nhịp các hoạt động cùng nhau gây quỹ chăm lo học sinh nghèo đón cái Tết ấm.

Phụ huynh góp củi, gói bánh chưng tặng học sinh nghèo

Sáng 6-2, tại sân Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng nhau gói bánh chưng. Nguyên vật liệu đã được các cô chuẩn bị từ trước gồm khuôn bánh chưng, lá dong, nếp, đậu xanh, dây lạt…

An Khang và ông nội gói bánh chưng để tặng bạn nghèo đón Tết. Ảnh: NQ

Lần đầu được gói bánh, An Khang, học sinh lớp 1 khá lúng túng. Ông nội của em là ông Nguyễn Ngọc Dũng ngồi cạnh bên nhẹ nhàng hướng dẫn: "Con múc một chén nếp rồi đổ vào khuôn. Sau đó, lấy tay dàn đều nếp ra rồi bỏ đậu xanh vào".

Biết nhà trường tổ chức gói bánh chưng để tặng học sinh nghèo, gia đình ông Dũng cùng tham gia. Ông Dũng chia sẻ những dịp thế này là cơ hội để các cháu hiểu hơn về những giá trị truyền thống của người Việt.

Hơn nữa, những chiếc bánh sẽ được nấu, gửi tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên điều này càng ý nghĩa hơn.

Cô trò Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh hào hứng khi được tham gia hoạt động này. Ảnh: NQ

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, chia sẻ năm nay trường tiếp tục tổ chức hoạt động gói bánh chưng để chăm lo Tết cho học sinh. Mỗi học sinh nghèo sẽ nhận được một cặp bánh gấp đôi so với năm ngoái. Vào thứ Hai tuần tới, trường sẽ trao quà cho 34 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt kèm một cặp bánh chưng xanh.

Hoạt động nhận được sự đồng hành từ phía phụ huynh. Toàn bộ kinh phí nguyên liệu gói hơn 150 chiếc bánh chưng do thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp. Không chỉ hỗ trợ tài chính, các phụ huynh còn trực tiếp tham gia vào khâu vận hành. Một phụ huynh đã tình nguyện chở củi về trường, cho mượn nồi niêu công suất lớn để nấu bánh.

Bà Nguyệt cho biết công tác chuẩn bị được thực hiện tỉ mỉ từ khâu ngâm nếp, rửa lá. Bánh được nổi lửa từ 11 giờ trưa và dự kiến vớt vào khoảng 22 - 23 giờ đêm. Sau khi vớt, bánh sẽ được ép ráo nước và hút chân không kỹ lưỡng trước khi trao tặng để đảm bảo vệ sinh và giữ được hương vị lâu nhất.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận cũng triển khai chuỗi dự án sáng tạo, giúp học sinh vừa phát huy khả năng nghệ thuật, vừa tự tay tạo nguồn kinh phí để chăm lo Tết cho các bạn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận làm tranh, bán đấu giá, gây quỹ. Ảnh: NTCC

Bà Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, chia sẻ trường đã triển khai ba dự án trọng điểm thay vì vận động đóng góp từ phụ huynh.

Thứ nhất là dự án đấu giá sản phẩm sáng tạo. Đây là hoạt động sôi nổi khi học sinh và giáo viên cùng lên ý tưởng làm tranh đá, thiệp, vẽ nón lá... Kết quả, 207 sản phẩm đã được đấu giá thành công, thu về hơn 72 triệu đồng. Theo kế hoạch, 80% số tiền được giữ lại để chăm lo Tết tại lớp, 20% còn lại trích về quỹ chung của trường để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Riêng khối lớp 4 đăng ký triển khai dự án kinh doanh riêng để gây quỹ. Cô Ngọc Hường cho hay chiếc túi canvas được chọn làm vì tính thân thiện với môi trường và sự tiện dụng. Mặt trước do các giáo viên trong khối tự tay thiết kế bộ nhận diện riêng và in ấn đồng loạt. Mặt sau, các em được tự tay vẽ về chủ đề Tết sum vầy.

"Lúc đầu chúng tôi chỉ định lấy 200 túi, sau đó mạnh dạn tăng lên 300. Không ngờ chỉ chưa đầy hai ngày, toàn bộ túi đã được bán hết. Nhiều phụ huynh còn muốn mua thêm nhưng nhà trường không đủ nguồn lực để làm kịp", cô Hường nói.

Vườn hoa nhân ái của chi đoàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Hoạt động thứ ba là vườn hoa nhân ái do Chi đoàn giáo viên phụ trách, các thầy cô và học sinh cùng trồng và chăm sóc. Những chậu hoa đã được bán để gây quỹ chăm lo Tết cho học sinh nghèo.

Phiên chợ yêu thương

Theo bà Lê Thị Thúy Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Thới An, công tác hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện qua sự chung tay của nhiều phía, từ Ban giám hiệu đến các đoàn thể và tập thể học sinh.

Các giáo viên trẻ trong Chi đoàn đã đóng góp để trao tặng các phần quà theo từng khối lớp. Ngoài ra, số tiền thu được từ phong trào nuôi heo đất mỗi lớp cũng dành mua quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt.

Cô Phạm Thị Thanh Thảo, Tổ trưởng tổ Tiếng Anh trao tặng phần quà Tết cho học sinh. Ảnh: TT

Đặc biệt, cô Phạm Thị Thanh Thảo, Tổ trưởng tổ Tiếng Anh, cũng đã trao tặng 18 phần quà Tết. Cô Thảo chia sẻ trước khi về trường công tác, cô thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện như nuôi dưỡng trẻ em tại Làng trẻ em SOS.

"Dù môi trường hiện tại có phần thuận lợi hơn so với những nơi tôi từng công tác nhưng ở đâu cũng vậy, vẫn luôn có những góc khuất, những gia đình khó khăn cần được sẻ chia. Thay vì chỉ tập trung nuôi dưỡng một vài bé cố định như trước, tôi chọn cách lan tỏa đến tất cả 18 lớp để đảm bảo rằng ở bất cứ tập thể nào, các con cũng cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm", cô Thảo nói.

Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trao tặng quà tết cho các em. Ảnh: TT

Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng vừa tổ chức phiên chợ yêu thương. Phiên chợ được tổ chức nhằm mở ra những gian hàng bán đồ cũ với mức giá yêu thương hoặc gian hàng trao tặng lại cho người có nhu cầu sử dụng.

Chị Phan Hoàng Mỹ Linh cảm thấy rất vui khi được cùng con tham gia phiên chợ. Chị cùng con soạn lại đồ chơi, quần áo cũ, ba lô không sử dụng để đem đến lớp gửi cô giáo.

Tham gia phiên chợ, bé được tự chọn, trao đổi gấu bông mình thích và được chia sẻ, đóng góp một phần nhỏ ủng hộ cho các bạn nhỏ vui xuân đón Tết.

Phiên chợ yêu thương tại Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng. Ảnh: NTCC

Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung, cũng vừa tổ chức xong chương trình Xuân yêu thương. Ông Hoàng Đức Thịnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp của cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân và đặc biệt là nguồn quỹ từ phong trào "Nuôi heo đất" do Đoàn trường phát động.

Ông Thịnh cho biết thay vì chỉ trao quà rồi kết thúc, chương trình dành phần lớn thời gian để đại diện nhà trường, phụ huynh và học sinh cùng giao lưu, chia sẻ tâm tư.