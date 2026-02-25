Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 cao kỷ lục 25/02/2026 10:37

(PLO)- Năm 2026 là năm thứ 9 kỳ thi đánh giá năng lực được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Sáng 25-2, theo công bố của ĐH Quốc gia TP.HCM, tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 1 năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 24-2, có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025.

Trong đó, 134.737 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí, tăng 4,99% so với năm trước. Đây là kỳ thi được tổ chức năm thứ 9 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Theo công bố, năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức hai đợt thi, mở rộng phạm vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025 tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ thông tin. Ảnh: UIT

Ở đợt một, thí sinh đã bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24-1 đến hết ngày 24-2. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng chủ nhật, ngày 5-4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả thi đợt một dự kiến được công bố vào ngày 17-4.

Còn kỳ thi đợt hai sẽ được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố. Thí sinh có thể dự thi một trong hai đợt hoặc cả hai đợt thi, kết quả đợt thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển. Lệ phí thi là 500.000 đồng/em/đợt thi.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thông tin, cấu trúc và nội dung bài thi V-ACT năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học.

Bài thi V-ACT năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Được biết, năm 2025, kỳ thi có hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành. Cả nước có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả thi V-ACT; riêng hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu.