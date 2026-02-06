TP.HCM chi quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng cho mỗi giáo viên 06/02/2026 12:01

(PLO)- Tết Bính Ngọ 2026, mỗi giáo viên tại TP.HCM được nhận quà Tết 2 triệu đồng.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản về chi quà Tết Bính Ngọ 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT.

Cô trò Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng cùng lưu giữ khoảnh khắc tại tiểu cảnh xuân của trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vào ngày 27-1, UBND TP.HCM đã có kế hoạch về tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026. Ngày 30-1, Sở Tài chính đã có hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Bính Ngọ 2026.

Căn cứ vào những văn bản trên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sẽ được nhận 2 triệu đồng tiền quà Tết.

Về nguồn kinh phí, đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Để kịp thời chi quà Tết cho giáo viên, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2026. Đồng thời, trường học sớm có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2026 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên) kèm bảng lương tháng 2 để thuyết minh dự toán bổ sung.

Theo thống kê, ngành giáo dục TP.HCM có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 110.000 giáo viên và cán bộ quản lý.