Đại học Bách khoa Hà Nội giảm 3 tổ hợp xét tuyển, mở 5 ngành học mới 25/02/2026 10:57

(PLO)- Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển gần 9.900 sinh viên, tăng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Ngày 25-2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy với tổng chỉ tiêu 9.880 sinh viên, tiếp tục giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (TSA) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đối với phương thức xét tuyển tài năng, trường áp dụng linh hoạt 3 hình thức nhỏ. Đầu tiên là xét tuyển thẳng tuân theo quy định của Bộ GD&ĐT, áp dụng cho nhóm thí sinh tốt nghiệp THPT đạt thành tích cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ tổ chức hoặc cử tham gia.

Hình thức thứ hai là xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế. Tiêu chuẩn bắt buộc là thí sinh phải có điểm trung bình chung các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11 và 12 tối thiểu từ mức 8,0 trở lên. Đồng thời, thí sinh phải cung cấp ít nhất một trong số các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực bao gồm SAT, ACT, A-Level, AP, IB.

Hình thức thứ ba tập trung vào xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp với vòng phỏng vấn trực tiếp. Thí sinh phải có điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên. Song song đó, thí sinh cần thỏa mãn thêm 1 trong các điều kiện: Đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, giải 3 trở lên ở cuộc thi khoa học kỹ thuật do Sở hoặc Bộ chủ trì, tham dự Đường lên đỉnh Olympia từ vòng thi tháng, hoặc có 3 năm theo học hệ chuyên của các trường THPT chuyên trên toàn quốc.

Về quy định tính điểm hồ sơ năng lực, điểm tối đa là 100 điểm, được tổng hợp từ 3 yếu tố gồm điểm tư duy đạt tối đa 40 điểm, điểm thành tích tối đa 50 điểm và điểm thưởng tối đa 10 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: TT

Khi lựa chọn phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy, thí sinh phải tham gia kỳ thi do chính Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, yêu cầu đã tốt nghiệp THPT và phải đạt đúng ngưỡng điểm sàn quy định.

Trong khi đó, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT yêu cầu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp do Bộ và các sở GD&ĐT tổ chức, đồng thời đạt mức điểm xét tuyển do trường thông báo.

Nhà trường sẽ tiến hành xét tuyển phân bổ trên 8 tổ hợp môn bao gồm K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2.

Về quy định ngoại ngữ, những thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, chứng chỉ quốc tế hoặc tương đương có đăng ký xác thực thành công trên hệ thống của trường sẽ được phép quy đổi thành điểm môn tiếng Anh để xét tuyển cho các tổ hợp A01, D01, D07, hoặc dùng để cộng điểm thưởng đối với xét tuyển tài năng và đánh giá tư duy.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai xét tuyển tổng cộng 68 chương trình đào tạo. Quy mô này bao gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao Elitech, 2 chương trình Việt - Pháp và 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Điểm nhấn là sự ra mắt của 5 chương trình đào tạo hoàn toàn mới: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức, tiếng Hàn khoa học và công nghệ, Hóa học mỹ phẩm, Kế toán và Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.

Danh mục chương trình đào tạo, chỉ tiêu và mã xét tuyển như sau:

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 chỉ tiêu, với 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng chiếm khoảng 20%; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy chiếm khoảng 40%; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 chiếm khoảng 40%. Số lượng tổ hợp môn được xét tuyển là 11, gồm K01, A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28 và D29.