7 địa phương công bố môn thứ 3 thi lớp 10, đa số chọn ngoại ngữ

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá vừa công bố chọn môn thứ 3 thi lớp 10 là môn tiếng Anh.
Đối với thi lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn, học sinh sẽ thi các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh và 1 môn thi chuyên.
Tương tự, Nghệ An chọn môn thứ 3 là ngoại ngữ trong kỳ thi lớp 10. Theo đó, môn ngữ văn, toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn. Môn ngoại ngữ, thí sinh chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.
Đây là năm thứ 2, Nghệ An chọn môn thứ 3 là môn ngoại ngữ.
Trước đó, các tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Sơn La, Tuyên Quang, Huế đã công bố môn thi/bài thi thứ 3.
Danh sách chi tiết như sau:
| STT
| Tỉnh/thành
| Môn thi/bài thi
| 1
| TP.HCM
| Toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)
| 2
| Huế
| Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật)
| 3
| Nghệ An
| Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)
| 4
| Thanh Hóa
| Toán, văn, tiếng Anh
| 5
| Đà Nẵng
| Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
| 6
| Sơn La
| Toán, văn và bài thi tổ hợp (lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh)
| 7
| Tuyên Quang
| Toán, văn và khoa học tự nhiên
Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.
Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm toán, ngữ văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp).
Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá 3 năm liên tiếp kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba trước ngày 31-3 hằng năm.