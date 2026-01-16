7 địa phương công bố môn thứ 3 thi lớp 10, đa số chọn ngoại ngữ 16/01/2026 15:55

(PLO)- Đã có 7 tỉnh/thành chốt môn thứ 3 thi lớp 10 năm học 2026-2027, trong đó ngoại ngữ chiếm đa số.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá vừa công bố chọn môn thứ 3 thi lớp 10 là môn tiếng Anh.

Học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương, TP.HCM, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với thi lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn, học sinh sẽ thi các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh và 1 môn thi chuyên.

Tương tự, Nghệ An chọn môn thứ 3 là ngoại ngữ trong kỳ thi lớp 10. Theo đó, môn ngữ văn, toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn. Môn ngoại ngữ, thí sinh chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Đây là năm thứ 2, Nghệ An chọn môn thứ 3 là môn ngoại ngữ.

Trước đó, các tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Sơn La, Tuyên Quang, Huế đã công bố môn thi/bài thi thứ 3.

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Tỉnh/thành

Môn thi/bài thi

1

TP.HCM

Toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)

2

Huế

Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật)

3

Nghệ An

Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

4

Thanh Hóa

Toán, văn, tiếng Anh

5

Đà Nẵng

Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)

6

Sơn La

Toán, văn và bài thi tổ hợp (lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh)

7

Tuyên Quang

Toán, văn và khoa học tự nhiên

