TP.HCM ưu tiên chỗ học thay vì chạy theo trường chuẩn quốc gia 16/01/2026 13:20

(PLO)- Trước tình trạng quá tải trường lớp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM yêu cầu các đơn vị không đặt nặng chuẩn quốc gia mà ưu tiên có chỗ học cho học sinh.

Thời gian qua, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM đã có các buổi khảo sát tại một số trường học ở khu vực 1, khu vực 2 về tình hình mạng lưới hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất.

Ở khu vực 2, đoàn đã đi thực tế tại Trường Tiểu học Bình Hòa, phường Bình Hòa; Trường Tiểu học An Phú và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (cùng phường An Phú).

Học sinh Trường Tiểu học Bình Hoà, phường Bình Hoà. Ảnh: HP

Thiếu chỗ học, phải dạy tại ba cơ sở xa nhau

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa cho biết trường đã đạt chuẩn quốc gia, hiện đang tổ chức giảng dạy 73 lớp với tổng số 2.823 học sinh và phải sử dụng đồng thời ba cơ sở.

Trong đó, cơ sở chính có 42 phòng (40 phòng học văn hóa), cơ sở thứ hai mượn từ trường mầm non để bố trí 7 lớp khối 1 và cơ sở thứ ba bố trí thêm 2 lớp. Tổng biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên là 102 người.

Với quy mô hiện tại, trường buộc phải dồn lớp để đảm bảo bán trú trọn khối, dẫn đến sĩ số nhiều lớp lên tới 45 em. Dù vậy, trường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu học hai buổi/ngày, mới chỉ đạt 61%.

Để đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông, học sinh lớp 3 và lớp 4 phải học thêm buổi thứ Sáu trong tuần, gây khó khăn trong bố trí giáo viên và tổ chức dạy học, đặc biệt khi trường hoạt động tại ba cơ sở cách xa nhau.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất đã xuống cấp do được xây dựng từ nhiều năm trước. Các hạng mục như nền, tường, hệ thống chống thấm, thiết bị dạy học đã cũ, không còn đáp ứng yêu cầu chương trình. Bàn ghế học sinh hiện nay phần lớn mượn từ các đơn vị khác, đã qua sử dụng và chất lượng thấp; trường chỉ có khoảng 67 bộ bàn ghế đạt chuẩn, số còn lại phải sửa chữa tạm để sử dụng.

Trước thực trạng đó, trường kiến nghị sớm được đầu tư trang bị mới bàn ghế, thiết bị dạy học và sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Đồng thời đề xuất xây dựng thêm phòng học do còn thiếu khoảng 33 phòng.

Tại Trường Tiểu học An Phú, các phòng học xây dựng từ năm 2010 xuống cấp, trần nhà thấm nước phải gia cố thường xuyên. Tương tự, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi dù có 103 lớp nhưng chỉ có 58 phòng, buộc trường phải trưng dụng hết phòng chức năng, phòng sinh hoạt để làm lớp học.

Về phía địa phương, đại diện UBND phường Bình Hòa cho biết khu vực này từ lâu đã là “điểm nóng” về giáo dục do tốc độ gia tăng dân số cơ học rất cao. Tỉ lệ dân nhập cư chiếm khoảng 89%, kéo theo áp lực lớn về trường lớp.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là quỹ đất dành cho giáo dục. Hầu hết quỹ đất công đã được sử dụng hết, nhiều dự án trường học mới gặp khó do thiếu quỹ đất tái định cư để đền bù.

Gạt bỏ thành tích, ưu tiên chỗ học trước

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM (bìa trái) khảo sát tại các đơn vị trường học về cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp. Ảnh: HP

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết việc mua sắm tập trung trước đây khiến nhiều trường thiếu thiết bị, song hiện nay đã phân cấp cho địa phương. Ngành giáo dục khuyến nghị các đơn vị chủ động giao quyền cho hiệu trưởng sử dụng kinh phí thường xuyên và không thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các địa phương mạnh dạn xã hội hóa giáo dục theo quy định, huy động nguồn lực từ phụ huynh và doanh nghiệp với mức phù hợp theo từng khu vực. Hiện Sở GD&ĐT đã thành lập tổ liên ngành để triển khai chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM yêu cầu các đơn vị gạt bỏ tư duy thành tích. Nếu áp lực học sinh quá đông, buộc phải sử dụng phòng chức năng làm lớp học, sĩ số lớp vượt quá quy định thì dứt khoát không đặt mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn này.

Theo ông Bình, việc đưa chỉ tiêu "đạt chuẩn" vào nghị quyết hay báo cáo trong khi thực tế đang phải "cơi nới, nhồi nhét" là mâu thuẫn. Giai đoạn này ưu tiên có chỗ học trước, đảm bảo an toàn và điều kiện tối thiểu. Câu chuyện chuẩn quốc gia sẽ tính toán trong quy hoạch dài hơi hơn khi đã giảm tải được sĩ số.

Ngoài ra, các trường cần linh hoạt sử dụng kinh phí hoặc vận động xã hội hóa để sửa chữa ngay, không để trường lớp nhếch nhác làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.