Giáo viên, học sinh không được chia sẻ gì trên mạng xã hội? 16/01/2026 10:26

(PLO)- Nghiêm cấm chia sẻ hình ảnh học sinh khi chưa được phép, không dùng mạng xã hội bôi nhọ danh dự... là nội dung đáng chú ý trong bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số vừa được trường học ban hành.

Trường THCS Phạm Đình Hồ, phường Bình Tiên, TP.HCM, vừa ban hành bộ quy tắc văn hóa ứng xử trên môi trường số.

Học sinh Trường THCS Phạm Đình Hổ tại ngày hội ứng dụng AI vào việc học. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Bộ quy tắc áp dụng trong toàn bộ hoạt động diễn ra trên môi trường số gồm cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý nhà trường; các phần mềm, nền tảng dạy học; mạng xã hội, thư điện tử, nhóm trao đổi công việc, học tập.

Đối với cán bộ quản lý, bộ quy tắc nêu rõ phải gương mẫu trong sử dụng và ứng xử trên môi trường số; không phát ngôn, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin nội bộ, thông tin nhạy cảm của trường lên không gian mạng; tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; sử dụng các kênh số để điều hành công việc đúng thẩm quyền, đúng nội dung, mục đích, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch.

Với giáo viên, không được lạm dụng mạng xã hội trong giờ làm việc; không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin của học sinh khi chưa được phép theo quy định; giao tiếp với học sinh, phụ huynh trên môi trường số chuẩn mực.

Với học sinh, bộ quy tắc nêu rõ sử dụng internet, mạng xã hội và các nền tảng học tập trực tuyến phục vụ cho việc học; không được đăng, chia sẻ những nội dung như đánh nhau; không bình luận những từ ngữ mang tính khiêu khích, xúc phạm, chửi thề, tục tĩu.

Ngoài ra, bộ quy tắc cũng quy định 19 nguyên tắc ứng xử trên môi trường số. Trong đó, có một số nội dung lưu ý như không lợi dụng môi trường số để gây mất đoàn kết, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân và tập thể; không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền những hình ảnh trái thuần phong mỹ tục. Lưu ý nên sử dụng họ, tên thật khi tham gia, sử dụng mạng xã hội. Trường khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam...

Cùng với đó là những hành vi không được thực hiện: Học sinh, giáo viên lợi dụng môi trường số để xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tập thể; phát tán thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến nhà trường; sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa, kích động, gây chia rẽ; tiết lộ dữ liệu, thông tin nội bộ, thông tin cá nhân trái quy định.

Theo lãnh đạo trường, việc ban hành bộ quy tắc nhằm xây dựng môi trường giáo dục số an toàn, lành mạnh, văn minh, nhân văn. Đồng thời, góp phần định hướng nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử đúng mực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tham gia môi trường số.

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cũng ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa từ năm học 2025-2026.

Theo đó, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh ứng xử trên mạng xã hội với tinh thần tôn trọng, hợp tác. Không sử dụng mạng xã hội để nói xấu, xúc phạm, miệt thị, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, tạo bè phái gây mất đoàn kết. Không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, nhạy cảm, bạo lực, trái thuần phong mỹ tục; những thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng…

Đặc biệt, phải tuân thủ quy định về bảo mật thông tin cá nhân, thông tin của nhà trường, đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư, kết quả học tập hoặc các vấn đề nhạy cảm của học sinh, kể cả trong các nhóm kín khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh (trừ các hình ảnh, hoạt động tập thể chung được trường cho phép công khai).