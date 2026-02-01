'Tuyệt chiêu' giám sát bữa ăn bán trú: Trường dùng 2 đơn vị cung cấp 01/02/2026 10:18

(PLO)- Thay vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp suất ăn công nghiệp, một số trường học tại TP.HCM đã triển khai mô hình duy trì song song hai đơn vị để tạo sự cạnh tranh.

Sáng 28-1, báo Dân Việt đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng nghi sử dụng thịt hết hạn trong chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food). Điều đáng quan tâm, công ty này cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM.

Ngay sau đó, các trường học đã tạm ngừng bán trú, tìm đối tác khác. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng có văn bản khẩn yêu cầu rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú và đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP có các cuộc kiểm tra đột xuất tại các bếp ăn tập thể.

Tổ chức giờ học mở, mời phụ huynh tham gia bữa ăn bán trú

Là một trong những đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty Sago Food, hiểu được những lo lắng của phụ huynh, vào ngày hôm qua ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng đã tổ chức đối thoại với phụ huynh.

Tại buổi đối thoại, một số phụ huynh cho rằng quá trình lựa chọn nhà cung cấp và công tác giám sát còn tồn tại bất cập. Do đó, vấn đề này cần phải khắc phục triệt để khi lựa chọn đối tác cung cấp mới.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời xin lỗi phụ huynh và cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp pháp lý cần thiết. Trường cũng sẽ phối hợp với địa phương để nhanh chóng tìm công ty cung cấp suất ăn mới.

Chị Lam Giang, phụ huynh có bé đang học lớp 4 thấy lo lắng sau khi nắm bắt các thông tin về vụ nghi thực phẩm bẩn vào trường.

“May mắn hơn, trường con tôi có bếp nấu ăn tại trường nên vấn đề kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu sẽ chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, trường rất ít tổ chức các giờ học để phụ huynh vào tham quan giờ ăn. Trước sự việc trên, sắp tới, tôi sẽ kiến nghị nhà trường cần tổ chức thường xuyên hoạt động trên, để phụ huynh cùng đồng hành trong giám sát bữa ăn, làm sao để đảm bảo an toàn cho các con”, chị Giang nói.

Tương tự, chị T.T cho biết, ngay sau khi có thông tin trên, trường đã ngay lập tức gửi thông báo trấn an phụ huynh. “Trường đặt suất ăn của công ty có đầy đủ hồ sơ hợp lệ, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại thực phẩm sử dụng đều đạt chuẩn VietGAP. Hơn nữa, ban giám hiệu là người luôn ăn trước kiểm tra chất lượng, mùi vị của từng món ăn. Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra đột xuất tại công ty (lúc nhập thực phẩm, chế biến) nên phụ huynh yên tâm về chất lượng bữa ăn”.

Duy trì hai đơn vị cung cấp suất ăn

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều ngôi trường tại TP.HCM đã triển khai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nghiêm ngặt.

Hiệu trưởng một trường tại phường Xóm Chiếu cho hay trong suốt 3 năm qua, trường sử dụng song song hai đơn vị cung cấp suất ăn độc lập. Cụ thể, mỗi đơn vị sẽ phụ trách cung cấp suất ăn theo tháng chẵn hoặc tháng lẻ.

“Việc sử dụng song song hai bếp ăn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Các đơn vị phải tự điều chỉnh, cân đối để chất lượng thức ăn tốt hơn. Đồng thời, trường cũng có cơ sở để đánh giá khách quan đơn vị nào làm tốt hơn” - vị này nói.

Cũng theo vị hiệu trưởng trên, mô hình này giúp nhà trường luôn ở thế chủ động. Trong trường hợp một đơn vị gặp sự cố hoặc bị đình chỉ, đơn vị còn lại có thể thay thế ngay lập tức, tránh gây xáo trộn sinh hoạt của phụ huynh và học sinh.

Cũng theo hiệu trưởng trên, hiện tại mỗi suất ăn tại trường có giá 36.000 đồng. Toàn bộ bữa ăn được thực hiện theo thực đơn 8 tuần của Ajinomoto. Dù cùng một thực đơn, nhưng việc thay đổi giữa hai bếp giúp món ăn phong phú hơn nhờ cách chế biến đặc thù của từng đơn vị.

Ban giám hiệu cùng bộ phận bán trú và y tế thường xuyên kiểm tra bếp ăn của công ty mà không báo trước. Trường ưu tiên chọn các đơn vị có bếp ăn gần trường (thời gian vận chuyển từ 10-15 phút) để đảm bảo thức ăn không bị biến chất sau nhiều giờ lưu kho trên xe.

“Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể kiểm tra trên hồ sơ, giấy tờ cam kết và giám sát đột xuất, không thể giám sát 100% thời gian tại bếp ăn của công ty. Nếu doanh nghiệp làm ăn thiếu đạo đức, trà trộn thực phẩm kém chất lượng thì rất khó phát hiện ngay lập tức” - vị này nhấn mạnh.

Tương tự, ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu, phường Long Trường, chia sẻ trường duy trì chế độ kiểm tra đột xuất tại bếp ăn của doanh nghiệp ít nhất mỗi học kỳ một lần.

"Chúng tôi thường chọn kiểm tra vào buổi sáng sớm, lúc đơn vị đang trực tiếp chế biến để nắm bắt thực tế nguyên liệu và quy trình nấu nướng” - ông Phải nói. Trong khi đó, công tác kiểm tra đầu vào được thực hiện hằng ngày với sự phối hợp chặt chẽ của bộ phận y tế học đường.

Ông Phải nhấn mạnh: "Nói gì thì nói, làm suất ăn cho học sinh cũng phải cần cái tâm của doanh nghiệp. Nhà trường luôn theo dõi sát sao và nhắc nhở đơn vị thường xuyên để duy trì chất lượng ổn định”.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, khẳng định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt hằng ngày. Ngay từ khâu tiếp nhận thực phẩm đầu vào, một Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú sẽ trực tiếp kiểm tra nguồn hàng, đối chiếu với đơn đặt hàng và các giấy tờ kiểm nghiệm đi kèm.

"Nếu thực phẩm không đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ cho trả về ngay lập tức từ khâu tiếp nhận”, bà Nguyệt nói.

Bên cạnh đó, bộ phận văn phòng được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế tại các lớp học mỗi ngày để nắm bắt xem học sinh có ăn hết suất hay không, định lượng và hương vị món ăn có vấn đề gì cần điều chỉnh. Một ban vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được thiết lập để tiến hành kiểm tra đột xuất bếp ăn bất kỳ lúc nào nhằm đảm bảo tính khách quan.

Trường đã triển khai mô hình "Giờ ăn mở" và hệ thống link khảo sát ý kiến phụ huynh được vận hành thường xuyên. Cuối mỗi ngày, trường sẽ trích xuất dữ liệu từ link góp ý về các hoạt động của trường.

“Việc duy trì link khảo sát thường xuyên giúp chúng tôi nắm bắt tâm tư của phụ huynh một cách nhanh nhất”- bà Nguyệt nhấn mạnh.

Hiệu trưởng một trường tại quận Gò Vấp chia sẻ việc tổ chức bếp ăn tại trường sẽ tạo thuận lợi cho ban giám hiệu trong khâu giám sát chặt bữa ăn. Điểm mấu chốt để đảm bảo an toàn, theo vị hiệu trưởng, chính là việc nhân viên bếp cũng chính là người ăn những thực phẩm đó.

"Nhân viên bếp phải ăn những thứ họ nấu. Nếu hàng về quá tệ, nhân viên sẽ phản hồi ngay vì họ không thể tự làm hại chính mình. Chúng tôi yên tâm hơn ở chỗ đó"- vị hiệu trưởng chia sẻ.

Quy trình tiếp phẩm tại trường bắt đầu từ 4 giờ sáng dưới sự giám sát của bếp trưởng và bếp phó. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận một thực tế đáng lo ngại.

"Mắt thường chỉ thấy được thực phẩm xấu, còn nếu họ ngâm hóa chất tinh vi để biến thịt heo thành thịt bò thì bằng mắt thường không thể phát hiện nổi. Cái đó thuộc về đạo đức của chủ doanh nghiệp" - vị này nói.