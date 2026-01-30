Vụ nghi thịt hết hạn vào trường học: Nhiều trường đổi nhà cung cấp bữa ăn bán trú 30/01/2026 11:08

(PLO)- Để đảm bảo an toàn cho học sinh sau vụ nghi thịt hết hạn được sử dụng trong bữa ăn bán trú, nhiều trường tại TP.HCM đã khẩn trương thay đổi nhà cung cấp.

Là đơn vị sử dụng suất ăn bán trú của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) – đơn vị xuất hiện trong phóng sự điều tra của báo Dân Việt, Trường THCS Lê Lai, phường Phú Định, TP.HCM đã có thông báo gửi đến phụ huynh.

Theo đó, trường tạm dừng nhận suất ăn từ công ty trên từ ngày 29-1. Để không gián đoạn sinh hoạt của học sinh, trường đã tìm được đơn vị cung cấp thay thế có đầy đủ hồ sơ năng lực, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông báo của Trường THCS Khánh Bình, phường Chánh Hưng gửi đến phụ huynh. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự, Trường THCS Khánh Bình, phường Chánh Hưng cũng tạm dừng nhận suất ăn từ Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng và đã tìm đối tác mới thay thế.

Để tăng cường tính minh bạch, trường sẽ mời Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp bán trú tham gia khảo sát thực tế tại đơn vị cung cấp mới vào sáng thứ bảy, ngày 31-1-2026.

Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Phú Thuận, cũng thông báo tạm ngưng hợp đồng với tất cả các nguồn thực phẩm do công ty trên cung cấp từ ngày 29-1.

Do đặc thù trường mầm non tổ chức bếp ăn tại chỗ, trong thời gian tìm đối tác tin cậy mới, trường sẽ tạm mua thực phẩm tươi sống tại các hệ thống siêu thị uy tín gần trường để đảm bảo bữa ăn cho trẻ.

Trước đó, vào sáng 28-1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do Báo Dân Việt đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.

Nội dung phản ánh nhiều hình ảnh nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng được Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh, trong đó có câu nói “không thối là còn dùng được”. Điều này dấy lên vấn đề lo ngại về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú dành cho học sinh.