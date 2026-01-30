Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo rà soát bữa ăn bán trú tại tất cả các trường học 30/01/2026 09:47

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phải báo cáo đầy đủ, trung thực về đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú, chậm nhất đến 17 giờ ngày 2-2.

Trước các phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm tại trường học, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc rà soát, báo cáo tình hình tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Nhân viên Trường THPT Trưng Vương đang chia khẩu phần ăn bán trú cho học sinh. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Tạm ngừng dịch vụ khi có phản ánh tiêu cực

Đối với các cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa bán trú, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng đơn vị lập tức tạm ngừng sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp hoặc suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh truyền thông khác.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. Sở nhấn mạnh các trường chỉ được phép tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức, minh bạch từ cơ quan chức năng.

Các trường phải báo cáo khẩn cấp về Sở GD&ĐT (thông qua Phòng Học sinh, sinh viên) và UBND địa phương. Đồng thời, các cơ sở này có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. Ngoài ra, nhà trường phải chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Rà soát toàn diện, không chỉ trên hồ sơ

Trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng tạm dừng bữa ăn bán trú vì có sử dụng suất ăn từ công ty Sago Food. Vì thế, phụ huynh phải gửi cơm cho bảo mẫu của trường để mang cho con. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị đang tổ chức bữa ăn bán trú nghiêm túc triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn bán trú.

Nội dung rà soát tập trung vào việc tăng cường tự kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất. Các trường cần phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Sở GD&ĐT lưu ý cần rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, trường học không chỉ căn cứ hồ sơ mà phải chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.

Để đảm bảo tính chính xác, Sở GD&ĐT triển khai hình thức báo cáo trực tuyến. Mọi thông tin về đơn vị cung cấp phải được kê khai trung thực gồm: Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn mỗi ngày và thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bán trú.

Tất cả cơ sở giáo dục phải hoàn tất báo cáo trực tuyến chậm nhất đến 17 giờ ngày 2-2-2026.

Trong quá trình triển khai, nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm, vượt thẩm quyền xử lý của cơ sở giáo dục, đề nghị phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT để phối hợp xử lý liên ngành với Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế.