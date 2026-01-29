Vụ nghi thịt hết hạn vào trường học: UBND xã 3 lần kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, cho biết ngày 28-1, báo Dân Việt đăng tải loạt bài điều tra phản ánh nghi vấn về việc dùng thịt hết hạn tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) (địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM).
Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đánh giá đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh. UBND xã khẳng định sẽ phối hợp các ngành chức năng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm” – bà Hạnh nhấn mạnh.
Cùng ngày, UBND xã đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh.
Trong buổi chiều 28-1, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với công ty này.
Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Phước, từ ngày 1-7-2025 đến nay, cơ quan chức năng đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với công ty.
Lần thứ nhất vào ngày 17-10-2025, UBND xã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra định kỳ. Đoàn kiểm tra chưa phát hiện hành vi vi phạm.
Lần thứ hai vào ngày 9-1-2026, từ thông tin phản ánh của người dân, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và các phòng ban phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm. Đoàn đã thu thập mẫu thực phẩm và mẫu nước thải để phân tích, kiểm nghiệm. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả kết luận.
Lần thứ ba là đợt kiểm tra đột xuất vào ngày 28-1-2026 ngay sau khi báo chí phản ánh. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty đã cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan. Hiện đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng và sẽ công bố rộng rãi.
Theo bà Hạnh, tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty cung cấp các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số 0317136881, đăng ký lần đầu ngày 21-01-2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 3629/2023/ATTP-CNĐK, do Ban Quản lý An toàn thực phẩm – UBND TP.HCM cấp ngày 5/9/2023, giấy chứng nhận này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký.
Trong thời gian tới, UBND xã Hiệp Phước sẽ chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với nhà trường giám sát chặt chẽ quy trình nhập, chế biến và bảo quản thực phẩm. UBND xã sẽ công khai kết quả kiểm tra để phụ huynh và cộng đồng cùng giám sát.
Trước đó, vào sáng 28-1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do Báo Dân Việt đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.
Nội dung phản ánh nhiều hình ảnh nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng được đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh, trong đó có câu nói “không thối là còn dùng được”.
Theo phản ánh trên báo, một số hình ảnh cho thấy sự thiếu minh bạch giữa nhãn mác bao bì nguyên liệu và thực đơn thực tế. Sáng nay, báo tiếp tục đăng tải bài 2 phản ánh thực tế dùng thịt trâu đông lạnh thay thế cho thịt bò trong thực đơn tại các trường. Điều này dấy lên vấn đề lo ngại về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú dành cho học sinh.