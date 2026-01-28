Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng vụ nghi vấn thịt hết hạn vào trường học 28/01/2026 17:35

(PLO)- Liên quan đến sự việc nghi vấn thịt hết hạn vào trường học, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sở đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm rõ, trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Sáng 28-1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do Báo Dân Việt đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.

Hình ảnh miếng thịt xuất hiện trong video điều tra được đăng tải trên báo chí. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Nội dung phản ánh nhiều hình ảnh nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng được đưa vào chế biến bữa ăn của học sinh, trong đó có câu nói “không thối là còn dùng được”.

Một số hình ảnh cho thấy sự thiếu minh bạch giữa nhãn mác bao bì nguyên liệu và thực đơn thực tế.

Sự việc được ghi nhận tại một công ty cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, có trụ sở tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên PLO chiều 28-1, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đang tích cực phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NQ

"Việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học hay chưa, hay mới chỉ nằm ở phạm vi nội bộ công ty là vấn đề cần chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm" - ông Minh nói.

Ông Minh cho hay, từ trước đến nay Sở GD&ĐT đã ban hành rất nhiều văn bản liên quan đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú.

"Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học của mình. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu xác định có vi phạm tại trường học, sở mới có căn cứ để đưa ra các biện pháp xử lý tiếp theo" - ông Minh khẳng định.

Bên cạnh trách nhiệm của ngành giáo dục, ông Minh cho biết vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường tiểu học còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý của UBND phường, xã tại địa bàn đó.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT TP sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để tăng cường công tác tập huấn, giám sát. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, không để các vấn đề về thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Hiện tại, công tác chấn chỉnh các trường học về việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, sở thực hiện thường xuyên và quyết liệt.