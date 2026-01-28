Vụ nghi thịt hết hạn vào trường học ở TP.HCM: Có thêm trường tạm ngưng bán trú 28/01/2026 21:41

(PLO)- Liên quan vụ nghi thịt hết hạn bị đưa vào trường học, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát tạm ngưng tổ chức bán trú từ ngày mai, Trường THCS Phạm Hữu Lầu yêu cầu đối tác ngưng cung cấp thức ăn chế biến từ thịt tại căn tin.

Sáng 28-1, Báo Dân Việt đăng tải loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!”.

Hình ảnh thịt xuất hiện trong phóng sự điều tra của báo Dân Việt. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Là cơ sở giáo dục đang sử dụng suất ăn bán trú từ nhà cung cấp được đề cập trong phóng sự, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận đã có thông báo gửi cha mẹ học sinh.

Với tinh thần đặt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, trường đã chủ động làm việc và có văn bản đề nghị đơn vị cung cấp suất ăn làm rõ các nội dung báo chí phản ánh.

Bên cạnh đó, trường tạm ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn trưa để chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Trường cũng đã báo cáo sự việc đến các cấp quản lý để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Theo đó, từ ngày 29-1, trường tạm ngưng tổ chức bán trú và không tổ chức bữa ăn trưa tại trường cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, trường sẽ phối hợp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh để thống nhất phương án tổ chức lại công tác bán trú một cách an toàn, bền vững, đúng quy định.

Trong thời gian tạm ngưng, trường đề nghị cha mẹ học sinh chủ động đón các em về nghỉ buổi trưa và đưa các em trở lại trường theo đúng thời gian học buổi chiều.

Ngay trong chiều nay, Trường THCS Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ cũng đã có văn bản gửi công ty xuất hiện trên phóng sự điều tra của Báo Dân Việt đề nghị làm rõ những nội dung báo phản ánh.

Bên cạnh đó, trường đề nghị công ty ngưng cung cấp tại căn tin của trường các sản phẩm thức ăn được chế biến từ thịt và chỉ bán những sản phẩm nước uống đã được đóng chai, đồ ăn đã được đóng gói sẵn từ những nhà cung cấp đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và có uy tín trên thị trường.

Trước đó, sau khi nắm bắt thông tin từ báo chí, Trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận cũng đã thông báo cho phụ huynh ngưng tổ chức bữa ăn bán trú cho đến khi có kết luận từ cơ quan chức năng.