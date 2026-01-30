Vụ nghi thịt hết hạn: Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản khẩn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM 30/01/2026 16:49

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp siết chặt quản lý, tổ chức kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập trung và đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp quy mô lớn.

Trước những diễn biến phức tạp và mối lo ngại ngày càng tăng về an toàn thực phẩm học đường, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chính thức có văn bản khẩn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị phối hợp siết chặt quản lý các bếp ăn công nghiệp cung cấp suất ăn cho học sinh trên địa bàn.

Đầy đủ pháp lý nhưng vẫn có kẽ hở

Hình ảnh thịt xuất hiện trong video điều tra của báo Dân Việt. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận từ Sở GD&ĐT TP.HCM, thời gian gần đây, cơ quan này liên tục nhận được các phản ánh và thông tin về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường. Tâm điểm của sự lo ngại nằm ở các suất ăn công nghiệp và suất ăn chế biến sẵn được cung cấp bởi các bếp ăn tập trung cho nhiều cơ sở giáo dục cùng lúc.

Mặc dù các đơn vị cung cấp này đều đã được cấp phép và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng quy định hiện hành, nhưng thực tế triển khai lại bộc lộ nhiều kẽ hở. Cụ thể như vẫn tồn tại tình trạng vệ sinh không bảo đảm, quy trình chế biến còn lỏng lẻo; đặc biệt là khâu vận chuyển và giao nhận suất ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhiễm khuẩn hoặc xuống cấp về chất lượng. Điều này đã gây nên sự lo lắng rất lớn cho phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT TP.HCM nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Từ thực tế này, Sở GD&ĐT đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề một cách sâu sát, kỹ lưỡng và thực tế. Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở hồ sơ mà phải tập trung vào điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và giao nhận suất ăn.

Kiểm tra đột xuất đơn vị cung cấp quy mô lớn về suất ăn công nghiệp

Đồng thời, cơ quan chức năng cần thực hiện kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, đặc biệt đối với các đơn vị cung cấp quy mô lớn, cung cấp cho nhiều trường học cùng lúc. Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cần tổ chức kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển đến khâu giao nhận tại trường.

Các đơn vị chuyên môn cũng cần kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu, phòng ngừa nhiễm chéo, chất lượng dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở đồng thời thông tin sớm cho Sở GD&ĐT TP.HCM để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện, các đơn vị có nguy cơ rủi ro hoặc đã bị xử lý vi phạm. Đây là cơ sở quan trọng giúp các trường học không lựa chọn nhầm đơn vị cung cấp không bảo đảm chất lượng. Việc kiểm soát cần được thực hiện với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, không chờ xảy ra sự cố nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng học sinh.

Như PLO đã đưa tin trước đó, liên quan vụ nghi vấn đưa thịt hết hạn vào bếp ăn trường học, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM và lực lượng Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang mở rộng kiểm tra 9 doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho Sago Food, đồng thời yêu cầu 12 trường học tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của công ty này.