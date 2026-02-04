TP.HCM: 1 phường sẵn sàng hỗ trợ kinh phí nâng cao ngoại ngữ cho giáo viên 04/02/2026 15:09

(PLO)- Phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức ghi nhận những đóng góp và lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn trong công tác giáo dục trên địa bàn phường.

Ngày 4-2, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TP.HCM, tổ chức hội nghị gặp gỡ cấp ủy, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục với chủ đề "lắng nghe và trao đổi".

Hội nghị nhằm ghi nhận những đóng góp và lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn trong công tác giáo dục trên địa bàn phường, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị gặp gỡ cấp ủy, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các trường. Ảnh: NV

Có nhiều ý kiến liên quan đến công tác chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất, hạ tầng trường học; nâng cao trình độ cho giáo viên, cán bộ quản lý.

Bên cạnh đó là những góp ý liên quan việc phối hợp tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức cho học sinh tránh các tệ nạn xã hội; công tác phát triển không gian văn hóa trong trường học...

Các đại biểu tham gia hội nghị tại phường Xuân Hòa ngày 4-2. Ảnh: NV

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đánh giá lãnh đạo phường Xuân Hòa rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Chính vì vậy, sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp từ 1-7, phường đã tổ chức gặp mặt để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các trường, từ đó có hướng tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NV

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường đào tạo cho học sinh các môn ngoại khóa và rèn luyện thể dục thể thao.

"Gần đây chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ GD&ĐT đề nghị đưa các vận động viên, các nghệ nhân, nghệ sĩ vào trường để cùng nhà trường hướng dẫn học sinh tập luyện thể dục thể thao hoặc dạy cho học sinh một bộ môn nghệ thuật.

Điều này giúp cho học sinh sau khi ra trường có thể biết chơi ít nhất một môn thể thao và biết ít nhất một môn nghệ thuật"- ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Đảng bộ phường luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NV

Trong thời gian tới, để tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu các trường học tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục; phối hợp chặt chẽ với công an phường trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho cán bộ, giáo viên và học sinh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới trong đội ngũ giáo viên và học sinh đủ điều kiện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý...

"Giáo viên và cán bộ quản lý các trường cần học thêm tiếng Anh. Địa phương có nguồn quỹ được vận động từ người dân, doanh nghiệp, cần thiết thì sẽ hỗ trợ kinh phí để trường cho các thầy, cô giáo học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ"- ông Trần Văn Nam chia sẻ.