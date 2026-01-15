Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 15/01/2026 20:26

(PLO)- Với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành, hội nghị cử tri tại cơ quan Bộ GD&ĐT đã thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15-1, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác để giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác để giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN

Nhân sự được giới thiệu là ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ý kiến cử tri nhất trí ông Nguyễn Kim Sơn có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong gần gũi, dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Kim Sơn đã tích cực tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết đã được thông qua tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng.

Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng và Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Kim Sơn đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng; tham gia đầy đủ các kỳ họp, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai nghị quyết Trung ương trong toàn ngành.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông đã chỉ đạo ngành đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 91-KL/TW và đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó năm 2025 lần đầu tiên có bốn luật giáo dục có hiệu lực đồng thời. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được nâng cao.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12; công tác thi, tuyển sinh, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét. Ý kiến cử tri nhất trí ông Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Theo cử tri, việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tham gia và trở thành đại biểu Quốc hội là một điều hết sức đúng đắn và cần thiết. Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, thông qua các hoạt động của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có điều kiện lắng nghe, chia sẻ các ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, cử tri cơ quan trong quá trình tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đã giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự của cá nhân, là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và Đảng giao phó, ông Nguyễn Kim Sơn sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Kim Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.