GS Hoàng Anh Tuấn nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp 23/02/2026 11:26

(PLO)- GS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm.

Ngày 23-2, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Chính phủ Pháp đã quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho khoa học, giáo dục và văn hoá.

Cụ thể, trong bức thư gửi nhà trường, ông Olivier Brochet, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam, đã thông báo việc phong danh hiệu Hiệp sĩ - Huân chương Cành cọ Hàn lâm theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ Cộng hoà Pháp cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn.

Ông Tuấn được trao tặng huân chương vì sự tận tâm và năng động thông qua chương trình Vietnamica và dự án các hành trình du lịch di sản trong TP Hà Nội. Các hoạt động này đã đóng vai trò quyết định trong tăng cường hợp tác về khoa học xã hội và nhân văn giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Hai dự án nói trên được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, dưới sự chủ trì chuyên môn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tổ chức Đại học Pháp ngữ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ sớm tổ chức lễ trao tặng huân chương cao quý này cho Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời gian tới.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NTCC

GS.TS Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1976 tại Thanh Hoá. Ông nhận bằng cử nhân năm 1999 và thạc sĩ năm 2001 chuyên ngành Khảo cổ học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông tu nghiệp sau đại học tại Hà Lan, lần lượt nhận bằng thạc sĩ năm 2002 và tiến sĩ năm 2006 chuyên ngành Sử học tại Đại học Tổng hợp Leiden.

Trở về Việt Nam, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với các vị trí giảng viên từ năm 2007, Phó Chủ nhiệm khoa năm 2010, Phó Hiệu trưởng năm 2016 và đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng từ năm 2021.

Ông được phong học hàm Phó giáo sư Sử học năm 2012 và Giáo sư Sử học năm 2019. Trong suốt quá trình công tác, ông tham gia nhiều tổ chức khoa học và giáo dục quốc tế uy tín, bao gồm làm thành viên hội đồng tuyển chọn và hội đồng quản trị Quỹ SEASREP giai đoạn 2012-2018, học giả Quỹ Alexander von Humboldt giai đoạn 2012-2013 và tiếp tục làm đại sứ khoa học cho tổ chức này trong giai đoạn 2017-2023.

Ông Tuấn cũng là thành viên Tổ chức SEAMEO-SPAFA từ năm 2017 đến nay. Bên cạnh đó, ông từng thỉnh giảng tại Đại học Montana của Hoa Kỳ vào năm 2009 và Đại học Frankfurt của Đức trong khoảng thời gian 2012-2013.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm (l’Ordre des Palmes Académiques) là huân chương đặc biệt cao quý của Cộng hoà Pháp, do Hoàng đế Napoléon đệ nhất lập ra từ năm 1808 để vinh danh những nhà khoa học, giáo dục, văn hoá người Pháp và người nước ngoài có thành tích xuất sắc.

Đối với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Hoàng Anh Tuấn là nhà khoa học thứ hai vinh dự được Chính phủ Cộng hoà Pháp trao tặng huân chương này.

Trước đó, vào năm 2002, GS Phan Huy Lê cũng đã được Thủ tướng Chính phủ Cộng hoà Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm.