Công an Hà Nội giới thiệu Thiếu tướng Dương Đức Hải ứng cử ĐBQH khóa XVI 15/01/2026 19:22

Ngày 15-1, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông qua danh sách nhân sự lãnh đạo Công an thành phố dự kiến giới thiệu ứng cử, cùng tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND TP. Theo đó, Công an TP Hà Nội đề nghị giới thiệu Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tái cử đại biểu HĐND TP và Thiếu tướng Dương Đức Hải ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Sau khi báo cáo tóm tắt tiểu sử các nhân sự, hội nghị đã thảo luận, lấy ý kiến nhận xét của cử tri. Các ý kiến thống nhất đánh giá hai nhân sự được giới thiệu đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được các cấp ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

Các cử tri báo cáo nhận xét đối với từng nhân sự dự kiến giới thiệu.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của cử tri; coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong công tác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến Nhân dân, tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động của HĐND, góp phần xây dựng chính quyền Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Thiếu tướng Dương Đức Hải cảm ơn sự quan tâm, góp ý của lãnh đạo và cử tri Công an TP Hà Nội; đồng thời cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm vào hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội; quan tâm đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Dương Đức Hải phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Dương Đức Hải khẳng định: “Không bao giờ được quên ơn dân- luôn tôn trọng ý chí, quyền lợi của cử tri trong nhiệm vụ xây dựng pháp luật và giám sát thi hành pháp luật. Đó chính là “kim chỉ nam” trong quá trình công tác và chương trình hành động của tôi, nếu được cử tri thành phố Hà Nội tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XVI”.

Tại hội nghị, 100% cử tri của Công an TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND Thành phố đối với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tướng Dương Đức Hải.

Cùng ngày, Hội nghị Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội mở rộng cũng thống nhất giới thiệu hai nhân sự trên với tỉ lệ 100% tán thành.