Học sinh trường vùng cao ở Đà Nẵng được nhận lì xì ngày đầu ra lớp 23/02/2026 15:13

(PLO)- Gần 400 học sinh trường vùng cao ở TP Đà Nẵng được nhận lì xì trong buổi chào cờ ngày đầu năm.

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ), 386 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) háo hức đến trường sau kỳ nghỉ Tết.

Toàn bộ học sinh được nhận lì xì trong ngày đầu ra lớp.

Trong buổi chào cờ đầu xuân, toàn bộ các em học sinh được thầy cô nhà trường lì xì mừng tuổi đầu năm mới.

Hoạt động thường niên này do thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh phát động, cùng giáo viên nhà trường chung tay đóng góp và vận động xã hội hóa.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ cho hay, hàng năm nhà trường đều có phong trào tặng lì xì cho các em sau kỳ nghỉ tết nhằm mừng tuổi năm mới, phần là cách vận động học sinh ra lớp tốt hơn sau kỳ nghỉ.

Mỗi phong bì lì xì có 10.000 đồng.

Trước đây khi chưa sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, thầy Vỹ đã nhiều lần huy động thầy cô, mạnh thường quân lì xì năm mới cho học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS nơi huyện vùng cao Nam Trà My cũ.

"Năm nay khi tách về địa phương hai cấp, trường chỉ lì xì nội bộ cho học sinh của trường. Mỗi phong bì lì xì 10.000 đồng, số tiền không nhiều nhưng là tình cảm của thầy cô và các mạnh thường quân để các em biết về phong tục lì xì mừng tuổi năm mới", thầy Vỹ chia sẻ.

Học sinh vùng cao điều kiện khó khăn. Trước đây, tình trạng học sinh lười ra lớp, theo cha mẹ lên rẫy sau kỳ nghỉ nhiều ngày. Việc phát lì xì mừng tuổi cho các em cũng là cách vận động ra lớp tốt hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kinh phí lì xì cho các em do thầy Vỹ và các thầy cô trong trường kêu gọi đóng góp.

Thầy cô lì xì cho học sinh trong buổi chào cờ đầu năm.

Thầy Vỹ tặng quà Tết cho các em.

Trước đó, thầy Vỹ cũng đã tổ chức tiệc tất niên rất xôm tụ cho các em nhỏ vùng cao vui đón Tết.

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ được biết đến là người đã ôm những đoá hoa hồng lội qua con dốc ngắn cùng bùn lầy trong đợt bão lũ nặng nề ở vùng núi cao của Quảng Nam (cũ) để đến trường tặng các thầy cô giáo, các em học sinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.