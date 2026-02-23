Học sinh trường vùng cao ở Đà Nẵng được nhận lì xì ngày đầu ra lớp

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ), 386 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) háo hức đến trường sau kỳ nghỉ Tết.
Trong buổi chào cờ đầu xuân, toàn bộ các em học sinh được thầy cô nhà trường lì xì mừng tuổi đầu năm mới.
Hoạt động thường niên này do thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh phát động, cùng giáo viên nhà trường chung tay đóng góp và vận động xã hội hóa.
Thầy Nguyễn Trần Vỹ cho hay, hàng năm nhà trường đều có phong trào tặng lì xì cho các em sau kỳ nghỉ tết nhằm mừng tuổi năm mới, phần là cách vận động học sinh ra lớp tốt hơn sau kỳ nghỉ.
Trước đây khi chưa sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, thầy Vỹ đã nhiều lần huy động thầy cô, mạnh thường quân lì xì năm mới cho học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS nơi huyện vùng cao Nam Trà My cũ.
"Năm nay khi tách về địa phương hai cấp, trường chỉ lì xì nội bộ cho học sinh của trường. Mỗi phong bì lì xì 10.000 đồng, số tiền không nhiều nhưng là tình cảm của thầy cô và các mạnh thường quân để các em biết về phong tục lì xì mừng tuổi năm mới", thầy Vỹ chia sẻ.
Học sinh vùng cao điều kiện khó khăn. Trước đây, tình trạng học sinh lười ra lớp, theo cha mẹ lên rẫy sau kỳ nghỉ nhiều ngày. Việc phát lì xì mừng tuổi cho các em cũng là cách vận động ra lớp tốt hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Vào ngày 15-11-2025, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã cùng 59 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước đã gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Thầy Vỹ cũng những cô giáo vùng cao là những người băng rừng, lội suối, cắm bản nhiều năm, vận động từng học sinh ra lớp, kiên trì gieo chữ ở nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Các tấm gương được nhắc đến như minh chứng sinh động cho sự tận tâm và ý chí vượt khó của đội ngũ nhà giáo.
Ngoài công việc giảng dạy, thầy Vỹ còn thành lập Câu lạc bộ Kết nối yêu thương, kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ xây dựng trường học cho học sinh vùng cao. Câu lạc bộ đã xây dựng nhiều điểm trường kiên cố, giúp cải thiện môi trường học tập cho học sinh.
Nhờ những hoạt động thiện nguyện và những bài đăng kêu gọi ủng hộ, thầy Vỹ và câu lạc bộ đã xây dựng 13 điểm trường trong vòng 27 tháng, mang lại nhiều hy vọng cho học sinh nghèo khó tại huyện Nam Trà My (cũ).
Trong 5 năm gần đây, thầy Vỹ đã vận động, kết nối xây dựng 15 điểm trường với 28 phòng học và 15 nhà công vụ cho giáo viên, trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng; xây dựng 21 cây cầu treo qua suối cho học sinh đi lại mùa mưa lũ tương đương 3 tỷ đồng; xây 23 căn nhà cho học sinh nghèo tương đương 2,3 tỷ đồng; tặng 1.600 phần học bổng và trang thiết bị dạy học cho học sinh; khoan 6 giếng nước và 8 hệ thống lọc nước các trường tương đương 1,1 tỷ đồng.