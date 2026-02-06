Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại Quảng Trị 06/02/2026 16:39

(PLO)- Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

Chiều 6-2-2026, tại tỉnh Quảng Trị, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị.

Lễ trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NTCC

Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Trung. Phân hiệu có trụ sở tại Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Đây là kết quả của quá trình bàn giao nguyên trạng và hạch toán điều chuyển tài sản công, nhân sự, người học từ Bộ Tư pháp sang Bộ GD&ĐT nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tinh gọn bộ máy quản lý.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện bước phát triển mới của Trường Đại học Luật TP.HCM, đồng thời đánh dấu một dấu mốc đáng ghi nhận trong quá trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đại học theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Trung hình thành Phân hiệu của Trường Đại học Luật TP.HCM là một bước đi phù hợp với định hướng tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Luật TP.HCM trong giai đoạn mới.

Bộ GD&ĐT ghi nhận và ủng hộ định hướng phát triển Trường Đại học Luật TP.HCM theo mô hình đại học đa ngành, trong đó lĩnh vực luật giữ vai trò nòng cốt, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực liên ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu ngày càng đa dạng của người học.

“Bộ GD&ĐT mong rằng trong thời gian tới, Trường Đại học Luật TP.HCM tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi, phát triển Phân hiệu một cách khoa học, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - Thứ trưởng Phúc nói.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: NTCC

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM khẳng định: “Việc ra mắt Phân hiệu tại Quảng Trị không chỉ là sự mở rộng về mặt địa lý, mà là cam kết của ULAW trong việc phụng sự cộng đồng, mang tri thức pháp luật đến gần hơn với mọi miền tổ quốc, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Theo ông Sơn, Phân hiệu ra đời nhằm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và rút ngắn khoảng cách giáo dục. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Phân hiệu sẽ triển khai lộ trình tuyển sinh toàn diện với các loại hình đào tạo đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của nhiều đối tượng người học.

Cụ thể, Phân hiệu sẽ đào tạo đại học chính quy (văn bằng 1); đào tạo văn bằng 2 chính quy; hệ vừa làm vừa học; đào tạo từ xa; đào tạo sau đại học và các khóa đào tạo ngắn hạn.

“Trường Đại học Luật TP.HCM cam kết điều động đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trực tiếp giảng dạy tại Phân hiệu Quảng Trị. Đồng thời, nhà trường sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, giáo trình và công nghệ giảng dạy để đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng giữa cơ sở chính và phân hiệu” - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phân hiệu tiếp tục thực hiện trách nhiệm chính trị trong việc duy trì đào tạo và đảm bảo quyền lợi cho các học sinh, sinh viên hệ trung cấp hiện có, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra nghi thức ký bàn giao giữa Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT về nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất.

UBND tỉnh Quảng Trị và Trường Đại học Luật TP.HCM cũng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.