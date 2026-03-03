Chiếc tủ kính đặc biệt trong phòng thầy hiệu trưởng 03/03/2026 05:45

(PLO)- Trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước (TP.HCM) có một chiếc tủ kính đựng rất nhiều mì gói, xúc xích, sữa...

Ghé phòng làm việc của thầy Lê Phú Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước, xã Hưng Long (TP.HCM), nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy một chiếc tủ kính chứa rất nhiều... đồ ăn thay vì sổ sách, giấy tờ.

Trong chiếc tủ kính của thầy Lê Phú Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước, có rất nhiều mì gói, đồ hộp, xúc xích.. để học sinh có thể dùng khi đói. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ "bữa ăn riêng" đến tủ đồ chung của học trò

Vừa lúi húi xếp lại các gói mì, hộp sữa... cho gọn gàng, thầy Hải vừa kể: "Ban đầu tôi chuẩn bị cho mình thôi. Nhưng rồi thấy học trò cần, tôi mua thêm để sẵn đó, em nào thích món gì thì tự chọn".

Tủ đồ ăn của thầy Hải đầy đủ từ sữa tươi, mì tôm, xúc xích, cà phê. Thầy còn tỉ mỉ chuẩn bị riêng cả ấm nước nóng để các em tự pha mì. Thầy cười nói việc này kinh tế và thiết thực hơn nhiều so với những lần thầy "bao trọn" gánh hủ tiếu trước cổng trường.

"Nhiều em nhà xa, đi học sớm không kịp ăn sáng, đến trường với cái bụng đói. Tôi thường hỏi thăm xem em nào chưa ăn sáng thì ghé phòng thầy lấy mì, xúc xích ăn tạm cho ấm bụng", thầy Hải kể.

Thầy Lê Phú Hải với xấp hoá đơn bán lẻ về những vật dụng sửa chữa các đồ dùng trong trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhắc đến thầy hiệu trưởng, chị Phan Thị Bích Hằng, Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường hóm hỉnh: "Thầy đi làm vì đam mê chứ không phải vì lương đâu, vì lương thì bao nhiêu cho đủ".

Theo chị, hình ảnh người đứng đầu nhà trường tự tay sửa quạt, sơn lại bàn ghế cho học sinh không phải chuyện hiếm. "Buổi trưa thầy không nghỉ mà thay đồ, đội nón xuống lớp sửa quạt, sơn bàn cho mấy đứa nhỏ. Có nhiêu tiền thầy lo cho tụi nhỏ hết" - chị Hằng chia sẻ.

Không chỉ vậy, những học sinh ở lại tập văn nghệ hay học buổi trưa đều được thầy mua đồ ăn, nước uống. "Mì gói, nước suối, bình nước nóng pha mì… để sẵn đó. Bé nào cần thì lấy", chị kể và nói thêm: "Thật hiếm người nào có tâm như thầy".

Một trong những hoạt động khiến chị tâm đắc là "bữa ăn tình thương" và "tủ sách không đồng". Chương trình bữa ăn được khởi xướng từ thời thầy hiệu trưởng tiền nhiệm và tiếp tục duy trì đến nay. "Hồi đầu chỉ mười mấy suất, giờ lên 31 suất mỗi ngày", chị cho biết.

Trong bối cảnh nhiều gia đình khó khăn sau dịch COVID-19, có em còn cha mất mẹ, có em không còn cả cha lẫn mẹ, bữa ăn trưa tại trường giúp các em có đủ sức học tiếp buổi chiều.

Thầy Lê Phú Hải kiểm tra bữa ăn bán trú của học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về công tác quản lý, chị đánh giá hiệu trưởng là người "mềm trong kỷ luật". "Lúc cần cương thì cương, nhưng chủ yếu là nhu, thương học sinh. Em nào học giỏi thầy thưởng nóng liền. Không chỉ học sinh khá giỏi, các em có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm từ vật chất đến tinh thần. "Cái ăn, cái mặc, thầy đều chăm lo" - chị Hằng xúc động.

"Chưa bao giờ thấy thầy mệt mỏi"

Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước chụp hình cùng học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Với Phương Anh, học sinh lớp 12, thầy hiệu trưởng không hiện lên với vẻ xa cách của một nhà quản lý mà rất gần gũi, đời thường.

"Ấn tượng của em về thầy là sự hòa đồng và thoải mái. Thầy luôn nhiều năng lượng, em chưa bao giờ thấy thầy mệt mỏi. Lúc nào thầy cũng tươi cười và truyền năng lượng tích cực cho tụi em" – Phương Anh chia sẻ.

Dù bận rất nhiều việc, nhưng thầy luôn đồng hành cùng học sinh qua từng chiến dịch, từng mùa hội trại. Phương Anh nhớ lại: "Năm lớp 10, 11, em có tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ, thầy luôn đồng hành cùng. Thầy mua sữa, mua mì gói cho tụi em. Hay những đợt làm trại Xuân, tụi em ở lại đến 8-9 giờ tối, thầy cũng ở lại lo từ miếng ăn đến nước uống".

Từng học tại một ngôi trường trung tâm thành phố trước khi chuyển về đây, Phương Anh thấy rõ sự khác biệt trong môi trường giáo dục. Ở môi trường cũ vẫn còn khoảng cách nhất định giữa giáo viên và học sinh, nhưng tại đây, em cảm thấy sự thân thuộc như gia đình.

"Về đây, giáo viên với học sinh không còn khách cách. Có lẽ do thầy hiệu trưởng luôn thân thiện nên các thầy cô cũng rất dễ gần và quan tâm đến học sinh hơn" – Phương Anh tâm sự.

Không chỉ lo lắng về vật chất, thầy còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho học sinh. Mỗi khi học sinh đi thi có giải mang về, thầy đều trích tiền túi để thưởng riêng, tạo động lực để các em không ngừng cố gắng.

Thầy Lê Phú Hải giới thiệu với học sinh về nữ ca sĩ do thầy mời và bỏ tiền túi về tham dự chương trình Xuân yêu thương của trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Em Nguyễn Phương Hồng Yểm kể về thầy hiệu trưởng của mình rất say sưa: "Trước giờ em nghĩ hiệu trưởng là người rất khó gần và luôn nghiêm nghị. Nhưng khi gặp thầy Hải, mọi thứ trở nên rất khác, thầy rất vui vẻ. Còn nhớ lần đi Long Hải, thầy bảo tụi con cứ ăn kem thoải mái đi, thầy bao hết. Lần đầu tiên em được hiệu trưởng bao kem, em bất ngờ và vui lắm.

Nhiều lần em thấy thầy tự tay nhặt rác trên sân trường rồi bảo: "Thấy không, tôi là hiệu trưởng mà còn nhặt rác nè, mấy em học theo tôi nghe". Thầy nói chuyện dễ thương quá trời nên tụi em đứa nào cũng ý thức hơn, không còn vứt rác bừa bãi nữa".

Công tác chăm lo cho học sinh luôn được thầy Lê Phú Hải đặt lên hàng đầu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nói về "bữa ăn tình thương" đang được thầy hiệu trưởng thực hiện mỗi ngày, Hồng Yểm cho biết nó không chỉ là một bữa cơm, mà là nguồn năng lượng quý giá để các em tiếp tục giấc mơ đến trường.

"Nếu không có cơm trưa ở trường em cũng không biết xoay xở ra sao vì nhà xa, đi lại bằng xe đạp điện rất vất vả" – nữ sinh này nói.

Thầy hiệu trưởng gì cũng biết làm

Với thầy Đặng Đình Cường, giáo viên Thể dục tại trường, thầy hiệu trưởng Lê Phú Hải không chỉ là lãnh đạo mà còn là một người luôn thấu hiểu cuộc sống của giáo viên, nhân viên.

Thầy Lê Phú Hải lì xì cho bảo vệ nhân dịp năm mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Biết hoàn cảnh thầy Cường khó khăn, phải tranh thủ chạy xe công nghệ sau giờ dạy để trang trải cuộc sống, thầy Hải trăn trở rất nhiều.

"Thầy Hải bảo chạy xe ngoài đường nguy hiểm lắm, thôi về trường làm, thầy tạo điều kiện có thêm đồng ra đồng vào. Thế là thầy giao cho tôi từ việc cắt cỏ, tỉa cây xanh đến sửa chữa hệ thống nước trong nhà vệ sinh. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi cũng có thêm thu nhập để lo cho gia đình" – thầy Cường xúc động.

Theo thầy Cường, từ khi thầy Hải lên làm hiệu trưởng, không khí trong trường đã có những chuyển biến rõ rệt.

"Tập thể đoàn kết. Các hoạt động phong trào được thầy đặc biệt quan tâm. Những lúc Đoàn trường tổ chức hoạt động mà kinh phí eo hẹp, thầy sẵn sàng tạm ứng tiền túi hoặc hỗ trợ thêm cho học trò".

Ngay cả trong những vấn đề "nhạy cảm" như việc học sinh chuyển trường, thầy hiệu trưởng cũng chọn cách giải quyết nhân văn nhất. Dù quy chế đầu năm đã có bản cam kết không chuyển trường, nhưng trước những hoàn cảnh học sinh phải thức dậy từ 4 giờ sáng ở tận quận 12 cũ, Tân Bình hay Nhà Bè để đi học vì điểm đầu vào ở đây thấp, thầy vẫn linh động giải quyết.

Hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường nên hiểu rõ từng ngóc ngách

Đối với học trò, thầy hiệu trưởng rất hoà đồng và thân thiện.

Ít ai biết thầy hiệu trưởng hiện tại đã gắn bó với ngôi trường này từ những ngày đầu sau khi tốt nghiệp Sư phạm năm 2000. Từ một giáo viên Vật lý, trải qua các vị trí Tổ trưởng, Chủ tịch Công đoàn rồi Phó Hiệu trưởng, thầy thuộc lòng từng ngóc ngách của trường.

"Mọi hoạt động cơ sở vật chất tôi đều nắm rõ, ngay cả cái ống nước nằm ở đâu tôi cũng biết để mà chỉ cho thợ sửa" - thầy Hải cười.

Thầy Hải cho biết ở trường, thầy vừa là hiệu trưởng, vừa là "thợ thầy". Thầy không chỉ tự tay sửa quạt, sơn bàn mà còn "huấn luyện" cả giáo viên trở thành thợ sửa điện, nước để chăm lo cho cơ sở vật chất của trường.

Thầy bảo: "Làm vì đam mê thôi, thay vì bấm điện thoại hay lướt Facebook thì mình đi sơn cái bàn, sửa cái ống nước cho nó ý nghĩa".

Thậm chí, thầy còn tự bỏ tiền túi mua sắm toàn bộ bộ đồ nghề sửa chữa chuyên dụng để sẵn trong phòng.

Khi được hỏi về những việc đã làm cho học trò, thầy chỉ đáp: "Lương giờ cũng khá rồi, tôi trích ra một phần lo cho tụi nhỏ cũng có sao đâu. Mỗi ngày trôi qua, cứ sống tốt hôm nay đi để ngày mai mình không phải hối hận. Cơ hội gặp nhau, đồng hành cùng các em chẳng bao lâu, nên làm được gì thì mình cứ làm hết mình”.

Thầy Hải vui mừng thông báo toàn trường đã trang bị ti vi thông minh. Thầy bật mí để hiện đại hóa lớp học, cứ mỗi lớp vận động lắp được ti vi thông minh, thầy sẽ tự nguyện ủng hộ ngay 1 triệu đồng.

"Mình phải đi đầu thì phụ huynh mới tin tưởng vào chung tay. Đến nay tôi đã ủng hộ được hơn 20 cái ti vi cho các lớp rồi. Có mình làm gương, giáo viên họ cũng mạnh dạn hơn trong việc vận động phụ huynh cùng chăm lo cho việc học của các em" – thầy chia sẻ.

Không chỉ đầu tư lớn, những khoản chi nhỏ cho học trò cũng được thầy duy trì đều đặn. Mỗi tháng, thầy trích 300.000 đồng bồi dưỡng cho nhóm học sinh phụ trách âm thanh. Trong các kỳ họp phụ huynh, thầy "bao" toàn bộ bánh mì, nước uống cho những học sinh tình nguyện đến sớm hỗ trợ đón khách.

Học sinh nộp hồ sơ nhập học vào Trường THPT Đa Phước. Ảnh: NQ

Thầy cũng duy trì các chương trình thiện nguyện để hỗ trợ học sinh khó khăn. Một trong số đó là chương trình “bữa cơm tình thương” đã được duy trì suốt 10 năm. Hiện mỗi ngày có 31 suất ăn, kinh phí khoảng 620.000 đồng.

Để tạo thêm niềm vui cho học sinh trong chương trình “Xuân yêu thương” vừa rồi, thầy bỏ tiền túi tìm hiểu và thuê ca sĩ về biểu diễn.

Đối với một ngôi trường có điểm đầu vào không cao, việc quản lý học sinh cá biệt luôn là bài toán khó, song thầy bảo: "Lấy tình thương làm gốc".

Suốt 5 năm giữ cương vị lãnh đạo, thầy chưa từng ký quyết định đuổi học bất kỳ em nào. Với những trường hợp vi phạm nặng hoặc quá nghịch ngợm, thầy chỉ chọn hình thức cho nghỉ học một tuần để các em ở nhà tự suy ngẫm về hành vi của mình.

Thầy Hải cùng với học sinh tại hội trại. Ảnh: NTCC

"Lấy tình thương mà chinh phục tụi nhỏ thôi. Vi phạm thì mình giáo dục, tiếp tục vi phạm thì lại tiếp tục kiên trì giáo dục. Phải cho tụi nhỏ cơ hội để sửa sai, chứ đuổi học thì các em biết đi về đâu" – thầy nói.

Áp lực giữ chân học sinh là bài toán khiến thầy nhiều đêm mất ngủ: "Năm nay học sinh chuyển trường nhiều hơn năm ngoái, mất hơn một lớp. Từ sáu trăm mấy em khối 10 giờ còn năm trăm mấy. Nhiều em đi học xa quá, vất vả cũng phải giải quyết cho chuyển".

"Thời gian tới, ngoài nâng cao chuyên môn, tôi tiếp tục chăm lo cho các em"- thầy Hải nhấn mạnh và thông báo về dự án nâng cấp trường với tổng mức đầu tư 208 tỉ đồng đã được phê duyệt.

"Tôi quyết tâm đeo bám dự án này tới cùng. Dự kiến năm 2026 sẽ bắt đầu giải ngân giai đoạn đầu để thiết kế bản vẽ. Trường sẽ có khu chức năng mới, có hầm để xe, quy mô bốn tầng hiện đại. Chỉ 3-4 năm nữa thôi các em sẽ được học trong một ngôi trường hoàn toàn khác" - thầy nói thêm.