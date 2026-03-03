Học sinh những trường THPT nào được cộng 5 điểm xét tuyển vào ĐHQG TP.HCM? 03/03/2026 10:06

(PLO)- Để được cộng điểm xét tuyển, thí sinh phải học tối thiểu hai năm tại các trường THPT được ưu tiên và có học lực trung bình cả ba năm THPT đạt từ loại tốt trở lên.

Theo công bố mới nhất của Đại học Quốc gia TP.HCM, năm 2026, đại học này tiếp tục ưu tiên cộng điểm xét tuyển học sinh đến từ 149 trường THPT trên cả nước.

Việc ưu tiên này được thực hiện theo hình thức cộng điểm ưu tiên khi tham gia xét tuyển vào tám trường đại học thành viên để tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Đây là phương thức lần đầu tiên được triển khai trong toàn hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Các trường đại học thành viên gồm: Trường Đại học Bách khoa; Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Quốc tế; Trường Đại học Công nghệ thông tin; Trường Đại học Kinh tế – Luật; Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ; Trường Đại học An Giang.

Mức điểm cộng, điểm thưởng tối đa là 5 điểm trên thang điểm 100 của phương thức. Mức điểm cụ thể do từng trường đại học thành viên quy định, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT cũng như của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đại học Quốc gia TP.HCM lưu ý trong giai đoạn 2026-2028, điểm cộng, điểm thưởng áp dụng đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT nếu đáp ứng đồng thời hai điều kiện: học tối thiểu hai năm tại trường và có học lực trung bình cả ba năm THPT đạt từ loại Tốt trở lên. Từ năm 2029, chính sách này sẽ chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Danh sách 149 trường THPT trên cả nước được ưu tiên cộng điểm xét tuyển vào các trường đại học của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 như sau:

Được biết, công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được Đại học Quốc gia TP.HCM tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí. Các hệ số này đều lớn hơn 0, nghĩa là cả ba yếu tố (thi THPT, đánh giá năng lực và học bạ) đều có vai trò trong tính điểm xét tuyển.

Tùy từng trường đại học thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học theo các phương thức trong ba năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).

Với phương thức này, thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.