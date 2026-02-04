Thịt hết hạn vào trường học, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm pháp lý 04/02/2026 15:04

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa có văn bản trả lời gửi Trung tâm Báo chí TP liên quan đến vấn đề sử dụng nguyên liệu chế biến thực phẩm phục vụ cho bữa ăn bán trú tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận mang đồ ăn cho con khi trường ngưng suất ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Xác minh nghi vấn vi phạm và kết quả kiểm tra diện rộng

Liên quan đến thông tin nguyên liệu chế biến suất ăn tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) không đảm bảo an toàn, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật tại địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước.

Bên cạnh vụ việc cụ thể này, báo cáo về công tác quản lý an toàn thực phẩm học đường năm 2025, Sở đã kiểm tra 573 bếp ăn tập thể, căn tin và 39 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học, chưa ghi nhận vi phạm ở tuyến này.

Tuy nhiên, ở cấp xã, phường và đặc khu, qua kiểm tra 2.396 cơ sở giáo dục, cơ quan chức năng đã phát hiện 45 trường hợp vi phạm. Trong đó, 8 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 62 triệu đồng, các trường hợp còn lại bị nhắc nhở khắc phục tồn tại.

Qua công tác thanh tra, Sở An toàn thực phẩm cũng chỉ ra hàng loạt lỗ hổng cần khắc phục tại các cơ sở bán trú như: hồ sơ khám sức khỏe, bảo hộ lao động cho người chế biến, vệ sinh thiết bị dụng cụ, quy trình kiểm thực 3 bước và đặc biệt là việc minh bạch hóa đơn chứng từ nguồn gốc nguyên liệu.

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng nguyên liệu quá hạn

Liên quan đến câu hỏi nếu Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng đã sử dụng thịt quá hạn thì bị xử lý như thế nào?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, khoản 2 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm quy định những hành vi bị cấm: “Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm”. Do đó, nếu tổ chức tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm về hành vi trên thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật''.

Trước câu hỏi về trách nhiệm của Công ty An Phước Thắng trong trường hợp nếu đơn vị sử dụng thịt quá hạn, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM dẫn chứng Điều 3 Luật An toàn thực phẩm: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình cung cấp.

Sở An toàn thực phẩm khẳng định: “Trường hợp qua kiểm tra, xác minh nếu có đủ căn cứ kết luận Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng đã sử dụng nguyên liệu thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sở sẽ căn cứ kết quả xác minh để xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định hiện hành”.

Vào ngày 28-1, báo Dân Việt có đăng loạt phóng sự điều tra, trong đó phản ánh tình trạng công ty TNHH An Phước Thắng nghi sử dụng thịt hết hạn, thực phẩm không đảm bảo vào chế biến suất ăn cho học sinh.

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường học đang ký hợp đồng với công ty này tạm ngưng hợp đồng, thay đổi nhà cung cấp. Sở cũng yêu cầu các trường rà soát việc tổ chức bữa ăn bán trú.