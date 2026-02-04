TP.HCM sẽ tổng kiểm tra các đơn vị cung cấp suất ăn trường học sau Tết 04/02/2026 11:30

(PLO)- Giám đốc Sở ATTP TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết sẽ có chuyên đề kiểm tra tất cả công ty cung cấp suất ăn cho trường học, dự kiến thực hiện sau Tết Nguyên đán.

Sáng 4-2, tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2026, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2026 của UBND TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM, đã thông tin về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Giám đốc Sở ATTP TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Theo bà Lan, Sở ATTP TP.HCM đã thành lập 31 đoàn công tác, kiểm tra 1.320 cơ sở và tiến hành kiểm tra đột xuất.

Liên quan đến an toàn thực phẩm tại một nhà hàng do báo chí phản ánh, Sở ATTP TP đã kiểm tra đột xuất 121/130 nhà hàng tiệc cưới. Kết quả, đa số nhà hàng có bếp ăn đạt chuẩn và đảm bảo quy định; riêng một nhà hàng bị phạt vì quá hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Về vụ việc công ty Sago Food, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết đây là đơn vị cung cấp suất ăn cho 12 trường học ở quận 7 cũ. Ngay sau khi báo chí phản ánh, Sở đã lập đoàn kiểm tra.

“Mặc dù công ty đang trong quá trình tẩy rửa, dọn dẹp, không sản xuất ở thời điểm kiểm tra nhưng chúng tôi phát hiện một số lượng thịt heo đã quá hạn dùng, kém chất lượng. Bản thân công ty đã thừa nhận điều này, không cần phải cãi nhau hay kiểm nghiệm nữa”, bà Lan thông tin và cho biết Sở đang hoàn tất biên bản để xử phạt thích đáng.

Đáng chú ý, bà Lan khẳng định việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở một công ty mà còn đi đến 9 nhà cung cấp nguyên liệu cho đơn vị này. Đối với 12 trường học đã mua suất ăn của công ty này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu ngưng hợp đồng và tìm đối tác khác.

Theo Giám đốc Sở ATTP TP.HCM, ngộ độc thực phẩm trong trường học là vấn đề được quan tâm. Thời gian qua, TP.HCM kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn đối với 3.500 trường học rất dày đặc. Tuy nhiên, vẫn còn sơ hở. Qua phản ánh báo chí, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm, kể cả các trường hợp “dây mơ rễ má”.

“Chúng tôi sẽ có chuyên đề kiểm tra tất cả công ty cung cấp suất ăn cho trường học, dự kiến thực hiện sau Tết Nguyên đán”, bà Lan nhấn mạnh.

Ngoài ra, Sở ATTP TP.HCM cũng tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là trong Tết Nguyên đán với nhiều lễ hội.