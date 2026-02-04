UBND TP.HCM họp cuối năm, bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số và chăm lo Tết 04/02/2026 09:35

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết phiên họp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhằm bàn về giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với nhiệm vụ của từng lãnh đạo UBND TP, sở, ngành và xã, phường, đặc khu.

Sáng 4-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2026, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2026.

Bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thời điểm này, sở, ngành đang rất bận rộn với công tác cuối năm, đồng thời tập trung chăm lo Tết cho người dân.

Ông cho biết phiên họp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhằm bàn về giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với nhiệm vụ của từng lãnh đạo UBND TP.HCM, từng sở, ngành và xã, phường, đặc khu.

“Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề và khó khăn. Nếu chúng ta không quyết tâm, quyết liệt từ hệ thống chính trị đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì rất khó để đạt được” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Tuy nhiên ông khẳng định TP.HCM không phải không có điều kiện để thực hiện. “Chúng ta có đầy đủ cơ sở để có thể đạt được mục tiêu này nếu quyết tâm, quyết liệt” – ông nói và cho biết tổng quy mô nền kinh tế TP.HCM là 3 triệu tỉ đồng. Để tăng trưởng trên 10%, TP phải đạt 3,3 triệu tỉ đồng.

Đối với các tỉnh, thành nhỏ có quy mô khoảng 100.000 – 200.000 tỉ đồng, việc tăng trưởng 10% không quá áp lực. Tuy nhiên, đối với TP.HCM có quy mô 3 triệu tỉ đồng thì 10% là một con số rất lớn, trong khi nguồn ngân sách của TP rất nhỏ.

“Vậy làm sao để doanh nghiệp và xã hội bỏ vốn ra đầu tư?” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được đặt vấn đề và thông tin UBND TP.HCM có kế hoạch về việc này, đề nghị hội nghị bàn luận, giao trách nhiệm cho từng lãnh đạo UBND TP, sở, ngành, xã phường để cùng đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Về công tác chăm lo Tết cho người dân, theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, UBND TP.HCM đã có chế độ, chính sách dành cho người thuộc diện chính sách, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. “Sự chăm lo như vậy đã đúng và đủ chưa? Giải pháp sắp tới thực hiện như thế nào để người dân có Tết đầm ấm, tiết kiệm trên tinh thần xã hội hóa” - ông đề nghị.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM quán triệt tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Ông đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương không chúc Tết cấp trên, tập trung chăm lo cho đồng bào.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Đà tăng trưởng phục hồi mạnh mẽ

Theo báo cáo của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, các chỉ số phát triển kinh tế trong tháng cho thấy đà tăng trưởng phục hồi rất mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng tới 16,4%, phản ánh sức mua và tiêu dùng nội địa đang hồi phục rõ nét nhờ các chương trình khuyến mại tập trung và sự ổn định của nền tảng vĩ mô.

Ngành công nghiệp cũng ghi nhận những con số ấn tượng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 29,6% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng trưởng vượt bậc 34,5%. Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,1 tỉ USD, tận dụng tốt các cam kết kinh tế quốc tế và thuế quan ưu đãi.

Cũng trong tháng 1, TP đã thu hút một lượng lớn khách quốc tế (ước đạt 1,35 triệu lượt) và khách nội địa (ước đạt 3,89 triệu lượt), mang lại tổng thu du lịch khoảng 49.500 tỉ đồng.

Công tác đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị được lãnh đạo TP chỉ đạo theo cơ chế “6 rõ”, tập trung vào các công trình trọng điểm và giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2026, tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đạt 93,8% và 7,2% đối với kế hoạch vốn năm 2026 so với kế hoạch Thủ tướng giao. Nhiều dự án hạ tầng quan trọng như cải tạo Bờ Bắc kênh Đôi, xây dựng nhà ở xã hội và các công trình giao thông kết nối đã được khởi công hoặc đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực lan tỏa cho toàn nền kinh tế.