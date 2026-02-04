Vụ giáo viên 'thêm chữ, sửa nét' ở Gia Lai: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm 04/02/2026 18:22

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm vụ giáo viên 'thêm chữ, sửa nét' tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Gia Lai.

Ngày 4-2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo giải quyết vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Sở đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên tiếng Anh sửa, hạ điểm bài thi của học sinh cuối học kỳ I năm học 2025-2026.

Cụ thể, yêu cầu báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với giáo viên tiếng Anh TTKN và kết quả chấm lại các bài thi do giáo viên này giảng dạy, chấm thi.

Qua đó, yêu cầu rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy trình chấm bài kiểm tra đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, bảo mật, đúng quy định.

Giáo viên tiếng Anh sửa, thêm nét để bài thi có kết quả sai.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ khẩn trương phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 469 triệu đồng đã vận động tài trợ không đúng quy định.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vì để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ không đúng quy định tại Thông tư của Bộ GDĐT.

Như PLO phản ánh, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Quy Nhơn Nam đã có văn bản đề nghị Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với bà TTKN, giáo viên Tiếng Anh do có hành vi vi phạm sửa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ I, năm học 2025-2026.

Phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam, xác định: Bà TTKN đã sửa, thêm nét chữ để bài thi của một số học sinh bị sai, dẫn đến điểm thấp.

Theo giáo viên này tường trình, do nhiều học sinh đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã can thiệp vào bài làm. Trong khi đó, phụ huynh cho rằng việc cô giáo sửa bài thi nhằm để các em đi học thêm.

Hành vi này đã vi phạm các quy định về Luật Viên chức, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và quy định Đạo đức nhà giáo.

Sau khi nhận được phản ánh, trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên TTKN trong 15 ngày để xác minh, xử lý.