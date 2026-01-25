Kỳ lạ giáo viên 'thêm chữ, sửa nét', làm bài thi học sinh bị điểm thấp 25/01/2026 10:34

(PLO)- Nhiều phụ huynh ở Gia Lai bức xúc trước hành vi lạ lùng của giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài thi của học sinh, dẫn đến kết quả sai.

Ngày 25-1, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Quy Nhơn Nam có văn bản đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm bà TTKN. Bà N. là giáo viên tiếng Anh có hành vi vi phạm sửa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ I, năm học 2025-2026.

Đồng thời, UBND phường Quy Nhơn Nam yêu cầu nhà trường báo cáo kết quả xử lý kỷ luật viên chức trước ngày 30-1.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: HP

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam, từ nội dung phản ánh và báo cáo xác minh, đơn vị xác định cô giáo TTKN đã sửa bài kiểm tra của một số học sinh.

Hành vi này vi phạm Luật Viên chức, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường Tiểu học và quy định đạo đức nhà giáo.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xác nhận đang tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định và chưa có kết quả cuối cùng.

Một bài thi tiếng Anh cuối kỳ bị sửa, thêm nét dẫn đến kết quả sai.

Theo phản ánh của phụ huynh, bài thi môn tiếng Anh cuối kỳ của nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bị sửa dẫn đến điểm thấp. Nhiều bài thi có dấu hiệu bị can thiệp bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời nhằm làm sai kết quả.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận do hành vi lạ lùng của giáo viên.

Phụ huynh lớp 3C và 4B đã phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với bà TTKN trong 15 ngày để xác minh, xử lý.