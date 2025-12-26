Đắk Lắk: 'Nợ' hơn 38 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của hàng nghìn giáo viên 26/12/2025 16:22

(PLO)- Các địa phương tại Đắk Lắk đang nợ hơn 38,6 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của hàng nghìn giáo viên.

Ngày 26-12, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về tình trạng chậm chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, có 38 xã, phường tại tỉnh chưa thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên với tổng số tiền hơn 38,6 tỉ đồng.

Tình trạng này kéo dài qua nhiều năm học, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn giáo viên, chủ yếu tập trung ở bậc tiểu học.

​Lý giải về nguyên nhân trên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết các trường thực hiện dạy hai buổi/ngày nhưng định mức giáo viên không đủ theo quy định.

Để đảm bảo chương trình, nhiều giáo viên nhận dạy thêm giờ. Trong khi đó, ngân sách nhà nước không bố trí kinh phí chi trả cho số tiết tăng thêm này, đồng thời nguồn kinh phí chi thường xuyên tại nhiều xã, phường quá thấp nên không có khả năng thanh toán.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị các địa phương phải cân đối ngân sách để thanh toán dứt điểm số tiền nợ cho giáo viên. Trường hợp các địa phương không thể tự cân đối kinh phí thì phải báo cáo Sở Tài chính để tham mưu phương án xử lý.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu so với định mức, nhằm chấm dứt tình trạng phải dạy bù, dạy thêm giờ kéo dài.

​Bà Kiều Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Buôn Ma Thuột), xác nhận giáo viên nhà trường hiện còn hơn 6.500 tiết dạy thêm giờ chưa được thanh toán, tương ứng khoảng 1,2 tỉ đồng.

Theo bà Ánh, nhà trường đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị chính quyền địa phương bố trí kinh phí chi trả cho giáo viên nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

​Theo một lãnh đạo Phòng Văn hóa-Xã hội, phường Buôn Ma Thuột, hiện địa phương còn nợ khoảng 3 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí chi thường xuyên sau khi sáp nhập địa giới hành chính còn hạn chế, phường chưa chi trả được. Vì vậy, UBND phường Buôn Ma Thuột đã báo cáo xin ý kiến Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở GD&ĐT để tìm phương án hỗ trợ.

Một giáo viên tại phường Buôn Ma Thuột, cho biết cô cũng như nhiều đồng nghiệp mong các cấp, ngành sớm giải quyết chi trả tiền dạy thêm giờ trước Tết Nguyên đán để đảm bảo đời sống và quyền lợi sau nhiều năm chờ đợi.