Giáo viên có thể được khám sức khỏe 2 lần/năm, hưởng phụ cấp 150% lương 18/12/2025 11:08

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo.

Dự thảo đề xuất một số chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo. Theo đó, nhà giáo được khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định. Trường hợp nhà giáo thuộc đối tượng được chi trả phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được khám sức khỏe ít nhất 2 lần/năm.

Nhà giáo dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và nhà giáo dạy lớp ghép 2 trình độ được hưởng phụ cấp bằng 50% mức tiền lương hiện hưởng của 1 tiết dạy.

Nhà giáo dạy lớp ghép 3 trình độ được hưởng phụ cấp bằng 75% mức tiền lương hiện hưởng của 1 tiết dạy.

Đối với giáo viên, giảng viên đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có nhà ở, Bộ GD&ĐT đề xuất được thuê nhà ở công vụ theo quy định, hoặc được cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục bảo đảm chỗ ở tập thể.

Trường hợp cơ quan quản lý/cơ sở giáo dục không bố trí được chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ, nhà giáo được hỗ trợ một khoản tiền không thấp hơn mức tiền thuê nhà ở công vụ theo quy định.

Về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, dự thảo đề xuất nhiều nhóm nhà giáo được áp dụng chính sách thu hút, trong đó bao gồm những người tốt nghiệp loại khá trở lên ở các ngành, lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu, ngành khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, hoặc các ngành, nghề đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh.

Với các đối tượng này, dự thảo đề xuất mức phụ cấp thu hút bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tiếp nhận vào làm việc trong cơ sở giáo dục.

Nhóm người tình nguyện làm việc ở cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thuộc đối tượng hưởng chính sách thu hút. Theo đó, người tình nguyện đến các khu vực này được tuyển dụng vào làm việc như nhà giáo và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định về chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sau 2 năm kể từ ngày được tiếp nhận, nếu nhà giáo đã hoàn thành chế độ tập sự, thử việc và được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất về thời gian nghỉ hè của nhà giáo. Theo đó, giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt có thời gian nghỉ hè hằng năm là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng nghỉ hè 6 tuần, giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp nghỉ hè 4 tuần, cũng bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.