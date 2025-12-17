Bộ GD&ĐT thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh từ lớp 1 17/12/2025 14:39

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, ở cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đơn giản.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 3439 về khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp tham dự một tiết học có ứng dụng AI. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với hai giai đoạn giáo dục. Cụ thể gồm giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học, THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).

Tại cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan nhằm hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của AI trong cuộc sống.

Ở cấp THCS, học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập.

Tại cấp THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua dự án khoa học.

Bên cạnh nội dung cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề tự chọn để tăng cường kĩ năng thực hành, tìm hiểu sâu về ứng dụng AI hoặc kĩ thuật lập trình.

Theo khung giáo dục AI, giáo viên cần áp dụng phương pháp dạy học tích cực, chú trọng trải nghiệm, thực hành và dự án. Một số chủ đề như đạo đức AI, nhận diện rủi ro có thể dạy thông qua thảo luận, tranh biện mà không cần máy tính.

Khung giáo dục AI cũng đặt ra các tiêu chí đánh giá. Việc đánh giá thường xuyên và định kì phải bám sát năng lực AI, các mạch nội dung chính dựa vào biểu hiện phẩm chất và năng lực chung.

Với các chủ đề ứng dụng AI, ngành giáo dục coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm có ích.

Với chủ đề về nguyên lí và mô hình, giáo viên chú trọng đánh giá tư duy sáng tạo, logic.

Riêng mạch nội dung về đạo đức, dữ liệu và pháp luật, việc đánh giá kết hợp giữa xử lí tình huống cụ thể với quan sát thái độ, trách nhiệm của học sinh trong môi trường số.