Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt 16/12/2025 13:19

Ngày 16-12, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (HCMUE) đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) năm 2026.

Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng được Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức từ năm 2022, để thí sinh lấy kết quả xét tuyển vào trường hoặc những trường ĐH có sử dụng kết quả thi này trong tuyển sinh đầu vào hàng năm.

Theo kế hoạch, năm 2026, trường dự kiến tổ chức kỳ thi với tổng quy mô khoảng 40.000 lượt thí sinh, diễn ra tại nhiều địa phương, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên. Việc mở rộng địa điểm tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh ở các tỉnh, thành tiếp cận kỳ thi, giảm áp lực di chuyển và chi phí.

Kỳ thi gồm sáu bài thi, là toán, ngữ văn, hóa học, vật lý, sinh học, tiếng Anh.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2025 do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức. Ảnh: NT

Trong năm 2026, kỳ thi H-SCA được Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức thành nhiều đợt. Đợt 1 dự kiến diễn ra trong các ngày 26, 27, 28 và 29-3-2026. Thí sinh có nhu cầu tham gia đợt này sẽ thực hiện đăng ký tài khoản từ ngày 12 đến 25-1-2026, sau đó đăng ký ca thi trong khoảng thời gian từ ngày 25-2 đến 12-3-2026. Nhà trường lưu ý thời gian đăng ký có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu số lượng đăng ký của mỗi đợt đã đủ theo kế hoạch.

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến tổ chức vào các ngày 7, 8, 9 và 10-5-2026. Với đợt thi này, thí sinh đăng ký tài khoản từ ngày 30-3 đến 5-4-2026 và đăng ký ca thi từ ngày 6-4 đến 13-4-2026. Các địa điểm tổ chức thi tiếp tục được bố trí tại TP.HCM, Long An, Đắk Lắk và Đà Nẵng.

Đợt 3, kỳ thi được tổ chức vào ngày 29, 30, 31-5-2026. Thời gian đăng ký tài khoản từ ngày 30-3 đến 5-4-2026 và đăng ký ca thi từ ngày 20-4 đến 29-4-2026. Các địa điểm tổ chức thi tiếp tục được bố trí tại TP.HCM, Long An.